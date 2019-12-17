2019-12-17T15:14:35+03:00
Происшествия

Уполномоченный по правам ребенка Ленобласти: Все восемь детей из дома с оружием в Химози помещены в больницу

Тамара Литвинова рассказала о ситуации с многодетной семьей из Гатчинского района
Петр КИБЕР
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Детей из дома с оружием в Химози отправили в больницу.Детей из дома с оружием в Химози отправили в больницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пока правоохранительные органы разбираются в хитросплетениях дела многодетной семьи из поселка Химози, которая жила в доме с арсеналом оружия, уполномоченный по правам ребенка Ленобласти рассказала, что происходит с самими детьми.

- По информации, поступившей Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области, в доме проживали 8 детей. В настоящее время все дети госпитализированы в Гатчинскую центральную районную больницу, - сообщает пресс-служба регионального детского омбудсмена Тамары Литвиновой.

Сейчас со всеми пациентами работают врачи и психологи. Здоровью и жизни детей ничего не угрожает.

А вот что сама Тамара Литвинова рассказала корреспонденту «КП-Петербург».

- Никаких следов избиений на теле у детей нет. Информация о том, что них нет свидетельств о рождении и других документов проверяется, - сообщила уполномоченный по правам ребенка.

Дом в Ленинградской области, в котором нашли склад оружия.

Напомним, что полиция наведалась в частный дом в поселок Химози Гатчинского района вечером 17 декабря. В ходе обыска были найдены не только сами многочисленные обитатели коттеджа, но и целый арсенал оружия, включая автоматы и пулемет Калашникова.

В отношении главы семейства было заведено дело за незаконное хранение оружия. Также мужчина стал фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетней - он вступал в связь со своей 13-летней дочерью, рожденной от двоюродной сестры.

Сейчас на месте работают следователи и многочисленная армия журналистов. «Комсомольская правда» будет следить развитием событий.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

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Многодетный отец, у которого в доме нашли арсенал оружия, семь лет насиловал свою дочку

Надругательства, по версии следствия, начались, когда малышке было 6 лет. Семью, предварительно, проверяют на сектантство (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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