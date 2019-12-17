Уполномоченный по правам ребенка Ленобласти: Все восемь детей из дома с оружием в Химози помещены в больницу

Пока правоохранительные органы разбираются в хитросплетениях дела многодетной семьи из поселка Химози, которая жила в доме с арсеналом оружия, уполномоченный по правам ребенка Ленобласти рассказала, что происходит с самими детьми.

- По информации, поступившей Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области, в доме проживали 8 детей. В настоящее время все дети госпитализированы в Гатчинскую центральную районную больницу, - сообщает пресс-служба регионального детского омбудсмена Тамары Литвиновой.

Сейчас со всеми пациентами работают врачи и психологи. Здоровью и жизни детей ничего не угрожает.

А вот что сама Тамара Литвинова рассказала корреспонденту «КП-Петербург».

- Никаких следов избиений на теле у детей нет. Информация о том, что них нет свидетельств о рождении и других документов проверяется, - сообщила уполномоченный по правам ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750186" frameborder="0"></iframe> Дом в Ленинградской области, в котором нашли склад оружия.

Напомним, что полиция наведалась в частный дом в поселок Химози Гатчинского района вечером 17 декабря. В ходе обыска были найдены не только сами многочисленные обитатели коттеджа, но и целый арсенал оружия, включая автоматы и пулемет Калашникова.

В отношении главы семейства было заведено дело за незаконное хранение оружия. Также мужчина стал фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетней - он вступал в связь со своей 13-летней дочерью, рожденной от двоюродной сестры.

Сейчас на месте работают следователи и многочисленная армия журналистов. «Комсомольская правда» будет следить развитием событий.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

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