Мать восьмерых детей, отец которых 7 лет насиловал дочку, согласилась с тем, что у нее отбирают малышей

В Ленинградской области история с многодетной семьей, где 46-летний отец хранил дома арсенал с оружием и насиловал дочку, все больше начинает напоминать плохой фильм ужасов. Глава семейства Андрей был женат на своей двоюродной сестре Светлане. Мужчина считал себя религиозным и после венчания полностью запретил женщине общаться со своими родственниками. Все 20 лет семья Светы считала ее пропавшей.

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Супруги жили в трехэтажном особняке. Именно там проходили роды всех детей. У малышей не были никаких документов. И власти вообще не знали об их существовании. Этим и пользовался изувер.

Андрей, по версии следствия, хранил дома целый арсенал оружия: автоматы, пистолеты, гранаты и патроны. На протяжении семи лет он насиловал свою дочь. Зверства начались, когда девочке было шесть лет. Все это время семья молчала. Ведь глава семейства угрожал им убийством. Дети почти не выходили из дома и с другими людьми не общались.

Отец детей задержан

Мать детей Светлана не работала, занималась хозяйством, продавала молоко коз. Каждое воскресенье она ходила с детьми в церковь. Там одна из прихожанок узнала про издевательства над ребенком, после чего и обратилась в полицию.

Сейчас Андрея задержали и возбудили на него уголовное дело. Отец детям больше не угрожает. Но сейчас они, по неподтвержденным данным, могут оказаться круглыми сиротами.

- Мать уже подписала постановление об отобрании несовершеннолетних детей, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Она согласилась с таким решением. Женщина не может содержать детей. Что она будет делать дальше, неизвестно. Но в больнице она их навещала. Всем детям теперь нужно сделать документы и определить их на учебу.

Однако окончательное решение по судьбе детей и их матери пока не принято.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750224" frameborder="0"></iframe> В доме под Ленинградской областью, где найден склад с оружием, предположительно насиловали детей.Олег ЗОЛОТО

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