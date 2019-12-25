Специалисты объяснили, что не так с реставрацией Дома Бака и Дома Циммермана

На Петербург приходится 15 процентов от всего числа домов-памятников России. Сейчас в городе свыше 22 000 многоквартирных домов, которым нужен капремонт, и 1900 из них – это дома-памятники, причем 1400 стоят в историческом центре. Но чинить – вернее, реставрировать – их без нареканий в культурной столице пока, увы, не научились. Только за последнюю неделю петербуржцев ужаснула реставрация сразу двух подохранных жилых зданий: с фасада одного откровенно посыпалась штукатурка, фасад второго словно зачистили и запечатали цементом.

ДОМ БАКА

Адрес: Кирочная ул., 24.

Количество квартир: 73, в том числе 21 коммунальная.

Статус: федеральный памятник.

Годы постройки: 1904-1905.

Архитектор: Борис Гиршович.

Реставрация обветшалого дома-памятника превратилась в эпопею с продажей исторических дверей на «Авито», витражами на свалке и спиливанием козырьков. Работами за 50 миллионов рублей занялась научно-реставрационная фирма «Мир». Фактически реставрация фасада завершилась еще прошлой зимой, но уже в феврале жители дома заметили, что штукатурка посыпалась.

Куски штукатурки посыпались с фасада меньше, чем через год после капремонта.Фото: Артем КИЛЬКИН

Выполненные работы жильцы дома так и не приняли, настолько много было нареканий. Еще в мае на экспертизу взяли образцы штукатурного слоя.

– Анализ показал, что штукатурный слой максимально приближен к историческому, а также соответствует кладочному раствору, – сообщала фирма «Мир».

Жители Дома Бака приложили много усилий, но «обеспечить качество не удалось».Фото: Артем КИЛЬКИН

В декабре бдительные собственники зафиксировали сразу два обрушения – с балконов во дворе и со стороны улицы. Куски, летящие с парадного фасада прямо на Кирочную утром 22 декабря, заметили все. Уже к вечеру фасад обследовали.

– Произошло отслоение штукатурного слоя, – пришли к выводу в Фонде капремонта Петербурга. – Обнаружен еще один участок под балконом, где также происходит постоянное намокание и уже появились трещины. Демонтированы слои, которые держались слабо, принято решение о дополнительных креплениях отдельных элементов специальной арматурой до конца года. Гарантийный ремонт проводят в течение 60 месяцев с передачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик устранит дефекты при положительных температурах наружного воздуха (не ниже плюс восьми градусов).

Увесистые куски штукатурки едва не приземлились на головы прохожим. Фото: vk.com/kiroch24

Советник гендиректора Фонда капремонта Тамара Панченко заверила «Комсомолку», что «дело не в том, что сделано некачественно: дело в том, что там регулярно текло».

– Происходило постоянно намокание, – пояснила она. – А исторический состав – известковая штукатурка и песок, без цемента – очень чувствителен к любой влаге.

ДОМ ЦИММЕРМАНА

Адрес: Каменноостровский пр., 61 – ул. Чапыгина, 2.

Количество квартир: 40, в том числе 3 коммунальные.

Статус: объект культурного наследия регионального значения.

Годы постройки: 1906-1907.

Архитектор: Федор Лидваль.

Сейчас памятник выглядит примерно так.Фото: Артем КИЛЬКИН

Старинное здание пытаются привести в порядок вот уже не первый год. Наконец, за капремонт фасадов взялась компания «Строительная культура». Расторгнуть контракт с ней Фонд капремонта грозился еще в начале года. Но темпам и качеству реставрации это, видимо, не помогло.

За лесами виднеется голая кирпичная кладка.Фото: Артем КИЛЬКИН

– 20 ноября контракт со «Строительной культурой» мы расторгли, работы были выполнены на 40 процентов, – поясняет Тамара Панченко. – Компания должна была собрать свои вещи – леса, оборудование – и покинуть объект. До конца года мы планируем провести торги для выбора нового подрядчика, который приступит к работам в следующем году. Надеюсь, что к лету – июль, август – мы уже там все закончим. Но это при условии, что подрядчик найдется, причем до Нового года. Торги еще не объявлены. Но планы такие.

Доделывать реставрацию будет уже другая организация.Фото: Артем КИЛЬКИН

Судя по сайту госзакупок, конкурс на «дореставрацию» фасадов Дома Циммермана объявить уже успели, сделали это 24 декабря. Нового исполнителя выберут в начале февраля. За работы ему готовы заплатить 27,5 миллиона рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Александр КОНОНОВ, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

– Проблема системная, связана она с печальным состоянием реставрационной отрасли в целом. Мы видим, что схема повторяется из раза в раз: работы некачественные, хотя формально их проводят лицензированные организации. Уж не знаю, как выдаются эти лицензии, но такое ощущение, что порой их просто покупают. С Домом Бака – несмотря на то, что жители приложили столько усилий и что главы комитетов приезжали к ним каждую неделю, – обеспечить качество не удалось.

То, что Комитет по охране памятников (КГИОП) решил брать капремонт сложных фасадов на себя, – это в любом случае лучше, нежели Фонд капремонта, в плане профессионализма. Совсем уж вопиющих случаев, надеемся, КГИОП не допустит, хотя и к нему есть вопросы. Опасаться, что из-за этого капремонт сильно растянется, я бы не стал: Фонд капремонта, работая на памятнике, обязан соблюдать те же реставрационные методики и технологии.

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