«Он верен своему слову, мнению и не меняет коней на переправе»: Елизавета Боярская трогательно поздравила отца с юбилеем

Народный артист России и один из людей-символов Петербурга Михаил Боярский празднует день рождения. 26 декабря главному мушкетеру страны исполнилось 70 лет. С самого утра актер принимает поздравления от друзей, поклонников и родных. Трогательной историей в честь юбилея отца поделилась актриса Елизавета Боярская. На своей странице она опубликовала снимки из семейного архива и рассказала о «домашнем» Михаиле Боярском.

lizavetabo Сегодня очень важный день для нашей семьи: юбилей у моего папы! 70 лет!

- Все зрители знают папу по его изумительным ролям, по его несравненному исполнению песен, по телепередачам, интервью и так далее, - написала актриса в своем Инстаграм. - Всегда острый, яркий, темпераментный! Но только мы знаем, какой он дома. Какой он папа, муж, брат, дедушка, друг. Какой он уникальный, нежный, добрейший, тонкой души человек. Можно целую вечность перечислять, за что я его люблю, но, все же, хотя бы начну! За то, что он лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, за то, что все внуки его обожают и считают лучшим другом.

По словам Елизаветы, дом и семья для Боярского всегда были на первом месте. В суровые девяностые, когда вообще ничего не было, он тащил на себе с гастролей и выступлений на заводах все, что только можно: кафель, линолеум, фрукты, обувь, консервы, крупы, технику, дверные ручки, одежду.

- Я люблю его за то, что если я ему предложу съесть устрицу или авокадо, он поморщится и пойдет есть вареную картошку, селедку с луком и черный хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом и солью. За то, что в его шкафу есть вещи, которые он купил много лет назад и они до сих ненадеванные - бережет. За то, что мы подарили ему смартфон, он попользовался два дня, сказал, что мы извращенцы и по сей день пользуется кнопочным мобильником. За то, что с появлением внуков он перестал курить в квартире, а для него это совсем не просто. За то, что папа всегда встречает меня на вокзале, когда я еду в Москву или возвращаюсь в Питер. За то, что за продуктами у нас в семье ходит папа. Он лучше всех знает, какие покупать огурцы и из какого творога лучше всего получаются сырники для Андрюши. За то, что ему можно поручить все, все житейские мелочи, что можно посреди ночи подняться и сказать: болит голова, нужна таблетка - через две минуты папа будет в аптеке!

Также она отметила, что у них с отцом часто возникают горячие споры на различные темы. Михаил Сергеевич честно отзывается о ролях дочери в театре и кино и одинаково щедр как на похвалу, так и на критику.

- Люблю за то, что папа делает на даче самый вкусный шашлык на свете, - продолжила Елизавета. - За то, что на даче мы ходим в штанах с вытянутыми коленками и лузгаем семечки. За то, что папа очень бережет память о своей семье, не только о родителях и брате, о всей семье. За то, что мы передаем знания о наших предках от поколения к поколению. За то, что папа влюбился в мою маму, и мы появились на свет. За то, что папа очень любит и уважает моего мужа, бережет и ценит личное пространство нашей семьи и наши взгляды на воспитание детей. За то, что мы празднуем день рождения друг друга всегда в 00:00 и поем «Happy Birthday», а если мы не рядом, то звоним друг другу и тоже поем. За то, что он верен своему слову, мнению и не меняет коней на переправе. За то, что папа - центр нашей семьи, всей нашей огромной семьи, он - вожак нашей стаи. И поверьте, это только то, что сейчас пришло в голову, на самом деле этих «за то, что» гораздо больше.

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