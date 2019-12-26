«Скорее всего, придется проводить эксгумацию»: Отец убитой любовницы доцента Соколова рассказал, будут ли они забирать найденные останки дочери

В Петербурге спустя полтора месяца после убийства 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко водолазы нашли в реке Мойке последние останки девушки - ноги. Напомним, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов после расправы над возлюбленной, распилил ее на части и выбросил их в воду.

"МЫ НЕ БРОСИМ ОСТАНКИ ДОЧЕРИ"

Почти все тело Ещенко было найдено в Мойке сразу же. После опознания мать с отцом забрали останки Анастасии на родину в Краснодарский край, где и захоронили. Но ноги девушки до сегодняшнего дня найти не удавалось.

- Имеется информация, что найдены останки, на данный момент мы не знаем, принадлежат ли они Анастасии, - пояснила "КП-Петербург" адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева.

Девушка была влюблена в своего преподавателяФото: СОЦСЕТИ

Теперь следователи проведут экспертизу, чтобы точно установить - действительно ли останки принадлежат Анастасии. Родственники, тем временем, готовы забрать ноги дочери.

- Если экспертиза подтвердит, что это останки, конечно, мы будем забирать и хоронить. Мы же их не бросим. Скорее всего, да, придется провести эксгумацию, - пояснил "КП-Петербург" отец Анастасии Олег Ещенко.

- Вы довольны, как ведется следствие?

- Нам сказали, что 4 месяца как минимум следствие будет идти. Я не тороплю, не жду ранних выводов и результатов.

НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО НАСТЯ СПАЛА В МОМЕНТ УБИЙСТВА

- Соколов перед вами извинился?

- Лично Соколов никаких извинений не приносил. После заседания суда адвокат присылал сообщение, что Соколов хочет извиниться. До этого официальных извинений не было.

- Слова Соколова вам передали?

- Что он книгу хочет написать? Если бы он хотел покончить с собой, он бы покончил. Это больше похоже на фарс. Плюс эти постоянные версии, то луна на него нашла, то Настя спровоцировала, то дети виноваты. Версий шесть или семь было. Я думаю, это тоже о чем-то говорит.

Настя была круглой отличницейФото: СОЦСЕТИ

- А вы сами думаете, из-за чего произошел конфликт?

- Мне бы хотелось услышать это от него. Я просто не понимаю, что человек должен сделать, чтобы так взять его и убить. Не могу что-то конкретно сказать.

- Вы слышали версию, что Настя спала в момент убийства?

- Понимаете, в чем дело. Если Настя ложилась спать, она распускала волосы, насколько я видел, у нее волосы были собраны. Может, они поругались, она просто легла на кровать, он подошел и выстрелил. Чтобы с такого оружия убить, надо стрелять с близкого расстояния. Я вообще не понимаю, как из этого можно было убить.

"ХОТЕЛА СТАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ СПБГУ"

- Соколов говорит, что они хотели играть свадьбу...

- Если бы к этому шло, она в любом случае сказала.

- Она в тот вечер звонила и жаловалась?

- Сын Сергей говорит, что в тот вечер она ему звонила и жаловалась, что они поссорились. Из-за чего конфликт был, она не сказала. Она приехала вечером из Москвы. Она была в архиве, приезжала туда на один день.

Настя в тот день вернулась из МосквыФото: СОЦСЕТИ

- Какая у нее мечта была?

- Она собирала информацию для своей работы. У нее были идеи для публикаций. Плюс параллельно к защите готовилась. Она все делала спланировано, поэтапно. Она серьезно к работе подходила. Хотелось всегда сделать лучше и интереснее.

- Кем хотела работать?

- В идеале ей хотелось заниматься наукой и преподавать в СПбГУ. Но с ее слов, это было очень проблематично. Она говорила, что студенты там не нужны. У нее все с отличием. У нее нигде не было ни одной четверки. Ни в школе, ни в институте.

"ОНА ЛЮБИЛА СОКОЛОВА"

- Почему она увлекалась историей?

- Учитель ее увлек историей. И ей было интересно. У нее много книг было. Много словарей, энциклопедией. Она много читала. Ей была интересна история. Это со школы еще увлечение.

- Почему она приехала именно в Петербург?

Соколов был эксцентричным человекомФото: СОЦСЕТИ

- Она мечтала там учиться. Ей нравился город. Да и это один из лучших вузов страны. Возвращаться она не планировала.

- Когда вы общались с ней в последний раз?

- 7 ноября в половине шестого вечера. Она сказала, что из Москвы возвращается домой. Мы быстро поговорили, потому что должны были встретиться через несколько дней. Быстро поговорили и все. Мы не предполагали, что исход такой будет.

Олег Соколов убил девушку из обрезаФото: Артем КИЛЬКИН

- Она собиралась на день рождения к своему однокурснику в тот вечер?

- Сын сказал, что собиралась. Они были вместе на экспедиции, на раскопках. Общались. Хороший мальчик. Но ревности не могло быть. Они просто общались - не более.

- Вы просили, чтобы она ушла от Соколова?

- Просил. Это ненормальная ситуация. Но она любила этого человека. Если человек любит, то внушать что-то, уговаривать бесполезно.

Пара вместе праздновала Новый годФото: СОЦСЕТИ

Информацию о нахождении останков Анастасии также прокомментировал адвокат Олега Соколова.

- Такой информации у меня нет, разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны, - заявил адвокат Александр Почуев. - Даже если и обнаружили что-то подобное, то надлежащую оценку этому даст следствие после проведения экспертизы. Хотя вряд ли это будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение. Историк Соколов чистосердечно во всем признался, раскаялся и извинился перед родственниками. Почти все следственные действия очевидно окончены. По данному факту остается лишь еще раз передать слова соболезнования родным жертвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742977" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

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