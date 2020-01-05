Глава Минздрава выразила соболезнования по поводу смерти петербургского онколога Андрея Павленко

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования супруге петербургского врача-онколога Андрея Павленко, умершего утром 5 января от рака желудка.

- Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. Активная позиция Андрея Николаевича проявилась в его профессиональной деятельности, масштабной общественной работе, внося вклад в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Минздрава.

В ведомстве отметили, что Андрей Павленко был одним из ведущих хирургов-онкологов страны. За десять лет работы в одном из ведущих онкоцентров Санкт-Петербурга он спас не одну тысячу людей, однако сам не смог побороть болезнь.

Андрей Павленко был одним ил лучших онкологов России. facebook.com/people/Андрей-Павленко

Напомним, что весной 2018 года Андрею Павленко был поставлен диагноз рак желудка третьей стадии, при том, что никаких показаний к группе риска не было.

- Мне 39 лет, я вел стандартный образ жизни, занимался фитнесом, у меня всегда был хороший аппетит. В этом возрасте вероятность обнаружения этого вида рака очень мала: три процента или, может быть, один. Но это не важно. Нужно жить дальше, - сообщал тогда сам врач.

Врач сразу же составил программу своего лечения, прошел курсы химиотерапиии и, позднее, операцию по удалению самого пораженного органа. Все это время он параллельно вел блог, в котором рассказывал о ходе лечения.

Этот интернет-дневник должен был стать описанием победы медицины над страшной болезнью, но она победила. 1 января Андрей Павленко написал обращение в соцсетях, где признал свое поражении и заявил о близкой смерти: «Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки!»

На следующий день со словами благодарности за помощь и поддержку выступила его жена. А через три дня, 5 января врач-онколог умер. Сердце остановилось около 8:20 утра.

У Андрея Павленко осталось трое детей.

После смерти онколога его друзья опубликовали посмертное видео, в котором сам Андрей заявил о создании благотворительного фонда, который будет финансировать публикации об изучении и методах лечения рака. При этом часть собранных средств пойдет на поддержку семьи Павленко, для которой он был единственным кормильцем.