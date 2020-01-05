2020-01-05T15:08:45+03:00
Общество

Глава Минздрава выразила соболезнования по поводу смерти петербургского онколога Андрея Павленко

Обращение от имени Вероники Скворцовой опубликовано на сайте ведомства
Петр КИБЕР
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Глава Минздрава выразила соболезнования после смерти Андрея Павленко. Фото: facebook.com/people/Андрей-ПавленкоГлава Минздрава выразила соболезнования после смерти Андрея Павленко. Фото: facebook.com/people/Андрей-Павленко
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Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования супруге петербургского врача-онколога Андрея Павленко, умершего утром 5 января от рака желудка.

- Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. Активная позиция Андрея Николаевича проявилась в его профессиональной деятельности, масштабной общественной работе, внося вклад в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Минздрава.

В ведомстве отметили, что Андрей Павленко был одним из ведущих хирургов-онкологов страны. За десять лет работы в одном из ведущих онкоцентров Санкт-Петербурга он спас не одну тысячу людей, однако сам не смог побороть болезнь.

Андрей Павленко был одним ил лучших онкологов России. facebook.com/people/Андрей-Павленко

Андрей Павленко был одним ил лучших онкологов России. facebook.com/people/Андрей-Павленко

Напомним, что весной 2018 года Андрею Павленко был поставлен диагноз рак желудка третьей стадии, при том, что никаких показаний к группе риска не было.

- Мне 39 лет, я вел стандартный образ жизни, занимался фитнесом, у меня всегда был хороший аппетит. В этом возрасте вероятность обнаружения этого вида рака очень мала: три процента или, может быть, один. Но это не важно. Нужно жить дальше, - сообщал тогда сам врач.

Врач сразу же составил программу своего лечения, прошел курсы химиотерапиии и, позднее, операцию по удалению самого пораженного органа. Все это время он параллельно вел блог, в котором рассказывал о ходе лечения.

Этот интернет-дневник должен был стать описанием победы медицины над страшной болезнью, но она победила. 1 января Андрей Павленко написал обращение в соцсетях, где признал свое поражении и заявил о близкой смерти: «Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки!»

На следующий день со словами благодарности за помощь и поддержку выступила его жена. А через три дня, 5 января врач-онколог умер. Сердце остановилось около 8:20 утра.

У Андрея Павленко осталось трое детей.

После смерти онколога его друзья опубликовали посмертное видео, в котором сам Андрей заявил о создании благотворительного фонда, который будет финансировать публикации об изучении и методах лечения рака. При этом часть собранных средств пойдет на поддержку семьи Павленко, для которой он был единственным кормильцем.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко."Друзья. Андрей Павленко боролся до последнего. Сегодня его не стало. Всё, что он хотел вам сказать в этом видео. Просил не опускать руки, а действовать и продолжать его дело". Поддержать дело Андрея и его семью можно здесь https://www.patreon.com/lifeofaman

ИСТОЧНИК KP.RU

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