«Герой нашего времени»: В Петербурге прощаются с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака желудка

Последние полтора года за жизнью врача-онколога из Петербурга Андрея Павленко следила едва ли не вся страна. Миллионы людей потрясла история доктора, который спасал от рака безнадежных пациентов, и сам столкнулся с тяжелым недугом. В 39 лет ему поставили страшный диагноз: «рак желудка третьей стадии». Несмотря на это, хирург не оставил работу и даже продолжил оперировать. Павленко боролся с болезнью с марта 2018 года, но враг оказался сильнее. 1 января знаменитый онколог написал прощальное письмо, а спустя пять дней его сердце остановилось.

Смерть Павленко стала ударом не только для родных и коллег, но и для тысяч людей, которые поддерживали врача и до последнего верили в его выздоровление. 6 января многие из них пришли на прощальную панихиду, прошедшую 6 января в Спасо-Преображенском соборе. Цветы и венки к гробу несли родственники, друзья, пациенты и те, кто никогда не был знаком с ним лично.

Андрей Павленко и его семья. Фото: соцсети.

- Даже перед смертью Андрей Павленко всех поддерживал. Он говорил в своем блоге: «шансы всегда есть у каждого больного, страдающего тяжелой формой онкологического заболевания, - вспоминает одна из его подписчиц. - До чего сильный и мужественный человек. Герой нашего времени. Я считаю, что Андрей Николаевича надо наградить посмертно.

Свои соболезнования семье хирурга-онколога выразило Министерство здравоохранения РФ. В ведомстве отметили, что за время свое работы врач спас не одну тысячу жизней.

- Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление, - обратилась к супруге Андрея Павленко министр здравоохранения России Вероника Скворцова. - Активная позиция Андрея Николаевича проявилась в его профессиональной деятельности, масштабной общественной работе, внося вклад в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями. Выражаем соболезнования родным и близким и коллегам Андрея Николаевича.

Также вклад врача отметили в Комитете по здравоохранению Петербурга. Там заверили, что поддержат проекты, которые придумал онколог.

- Не только Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ, где он работал, но и городское здравоохранение в целом понесли тяжелую утрату, - сказал председатель Комитета Дмитрий Лисовец. - У Андрея Павленко было много идей и задумок. Так, инициированный им проект «Школа практической онкологии» с большим интересом был изучен городскими властями. Идея подготовки «золотой сотни» онкологических хирургов России силами онкологической службы северной столицы поддержана на уровне Правительства города. Несмотря на уход Андрея Павленко, дело его жизни будет обязательно продолжено.

У Андрея Павленко остались жена и трое детей. Его похоронят в Петербурге, на Киновеевском кладбище.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко."Друзья. Андрей Павленко боролся до последнего. Сегодня его не стало. Всё, что он хотел вам сказать в этом видео. Просил не опускать руки, а действовать и продолжать его дело". Поддержать дело Андрея и его семью можно здесь https://www.patreon.com/lifeofaman

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