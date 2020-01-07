2020-01-07T20:04:43+03:00
Общество

Школьницу наградили за спасение детей, провалившихся в Дудергофский канал в Петербурге

16-летняя Елизавета Шестова без раздумья бросилась на помощь мальчикам
Полина ЖУКОВА
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16-летняя Елизавета Шестова получила награду за то, что спасла детей, провалившихся под лед. Фото: предоставлено героем публикации.16-летняя Елизавета Шестова получила награду за то, что спасла детей, провалившихся под лед. Фото: предоставлено героем публикации.
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Еще вчера Елизавета Шестова бесстрашно бросалась на помощь мальчикам, провалившимся под лед в Петербурге. А уже сегодня получила почетный знак. О той самой 16-летней девушке, кажется, говорит вся Северная столица. Десятиклассницу из Вышнего Волочка наградили за проявленную смелость, решительность и мужество. И за то, что первой пришла на помощь.

Во вторник, 7 января, в Петербурге Елизавете вручили награду. Почетный знак и грамоту ей вручили представители Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) в Петербурге и Ленинградской области.

Лиза приехала в Петербург на новогодние каникулы к своей старшей сестре из Тверской области. Девушка была на улице, неподалеку от Дудергофского канала, когда заметила двух мальчиков, которые пытались выкарабкаться из воды. И тут же бросилась на помощь двум ребятам, которые пытались бороться с ледяной водой.

Как ранее рассказала «КП-Петербург» Лиза, пытаясь спасти детей, она сама оказалась в воде. Но и тут не обошлось без добрых людей – на помощь поспешили другие прохожие. Возраст спасенных ребят – 9 и 11 лет. Известно, что их здоровью сейчас ничего не угрожает.

Кстати, за последнее время это не первый случай, когда молодые люди помогают спасти из воды детей. Так, 16 ноября настоящими героями стали Виктор Корнев и Марк Маклаков. Парни вытащили из тонущего в Фонтанке автомобиля пятимесячную малышку и девятилетнего мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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