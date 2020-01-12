2020-01-12T21:18:16+03:00
Общество

Историк Олег Соколов готов отдать колонии половину гонорара за будущую книгу в обмен на компьютер

Находясь за решеткой, одиозный экс-доцент работает над новым романом и готовится к отправке в Санкт-Петербург
Сергей ВОЛЧКОВ
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В настоящий момент Олег Соколов находится в Москве. В ближайшее время его должны отправить обратно в Санкт-Петербург, где проводятся основные следственные мероприятия.В настоящий момент Олег Соколов находится в Москве. В ближайшее время его должны отправить обратно в Санкт-Петербург, где проводятся основные следственные мероприятия.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кровавая эпопея бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, в ночь с 7 на 8 ноября жестоко убившего и расчленившего свою молодую аспирантку Анастасию Ещенко, все не заканчивается. Сейчас одиозный историк находится в Москве, готовится к отправке обратно в Санкт-Петербург, работает над новой книгой и очень страдает от отсутствия компьютера – писать ручкой на бумаге ему непривычно. Об этом «Комсомолке» рассказал ответственной секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

- По словам Соколова, он уже давно не писал от руки, - объяснил Мельников. – Поэтому он очень хочет получить компьютер. И во время нашего с ним разговора даже высказывал готовность отдать за него колонии пятьдесят процентов от будущих гонораров.

Жертвой Олега Соколова стала 24-летняя Анастасия Ещенко. По предварительной версии, он застрелил девушку из обреза винтовки, а после - распилил тело на части и попытался утопить в Мойке. Фото: СОЦСЕТИ

Жертвой Олега Соколова стала 24-летняя Анастасия Ещенко. По предварительной версии, он застрелил девушку из обреза винтовки, а после - распилил тело на части и попытался утопить в Мойке.Фото: СОЦСЕТИ

Идея, как говорится, неплоха, но шансы ее воплощение невелики. По словам нашего собеседника, закон подобное, в принципе, не запрещает, но все будет зависеть от многих факторов: начиная решением администрации колонии и заканчивая ее – колонии – режимом.

Между тем – со компьютером или без него – работа над рукописью продолжается. Она уже достигла объема не меньше чем в 50 страниц. К концу следствия Соколов намерен опубликовать анонс.

Также наш собеседник отметил, что в ближайшее время историка должны перевезти обратно в петербургские «Кресты». Это связано с тем, что в Москву его доставили на время проведения судебно-психиатрической экспертизы, а основные следственные действия проводятся в Северной столице, по месту его регистрации.

Напомним: экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберной винтовки в ночь с 7 на 8 ноября. А после – расчленил тело девушки и попытался выбросить останки в реку.

Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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