2020-01-14T16:53:43+03:00
Общество

Первоцветы распустились в Ботаническом саду Петербурга

Слишком теплый январь заставил растения проснуться раньше времени [фото]
Полина ЖУКОВА
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В Ботаническом саду Петербурга в январе начали распускаться цветы. Фото: instagram.com/botsad_spbВ Ботаническом саду Петербурга в январе начали распускаться цветы. Фото: instagram.com/botsad_spb
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Аномально теплая зима в Петербурге уже почти никого не удивляет. Горожане привыкли к причудам погоды – в городе то распускаются цветы, то набухают почки, то в лесу замечают грибы, то проснувшихся бабочек. Не обошел стороной незимний январь и Ботанический сад. Некоторые растения чувствуют себя как весной – вовсю начали показывать почки и бутоны. Фотографиями первоцветов поделились на официальной странице петербургского Ботсада в соцсети. Волчеягодник, пролеска, эрантисы, рододендроны проснулись от зимней «спячки».

– Зимы становятся все теплее, это заметно и по журналам учетов наших дендрологов, – отметили в Ботаническом саду.

Слишком теплый январь растения приняли за весну. Фото: instagram.com/botsad_spb

Слишком теплый январь растения приняли за весну. Фото: instagram.com/botsad_spb

Правда, есть для ученых в этом и свои плюсы – в Северной столице стали разводить множество южных видов растений. Но из-за цветения посреди зимы свою красоту весной они могут и не показать.

– Минусы тоже есть: проснувшиеся цветочные почки израсходуются и не дадут цветов весной. Хуже, если появляются молодые листья, это может привести к обморожению и гибели, – рассказали в Ботсаду.

Как рассказали специалисты, в зоне риска находится более южная флора – у нее период покоя короткий. Поэтому чуть тепло – и она просыпается.

Цветы в Ботсаду Петербурга раньше времени показали бутоны. Фото: instagram.com/botsad_spb Фото: Олег ЗОЛОТО

Цветы в Ботсаду Петербурга раньше времени показали бутоны. Фото: instagram.com/botsad_spbФото: Олег ЗОЛОТО

– Из местной флоры страдает волчеягодник, но ее большая часть требует долгого периода покоя и пока не просыпается. Верим, что зима не только близка, но и неизбежна, – добавили в Ботаническом саду.

Правда, в ближайшие дни зимних холодов в Петербурге все же не предвидится. Заморозков не будет из-за того, что город сейчас находится на периферии антициклона. Однако синоптики говорят, что к 19 января в Северной столице могут наступить если не Крещенские морозы, то небольшое похолодание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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