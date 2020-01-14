В Петербурге появится сеть городских электричек

Грузовой транспорт – в объезд, магистрали – разгрузить, а пригородные электрички удобно связать с метро. В Петербурге через десять лет должна масштабно измениться транспортная сеть. Разработки концепции развития железнодорожного узла в городе представили еще в сентябре 2019 года. Сейчас идет второй этап работы над концепцией, и она претерпела некоторые изменения. Однако одна из главных задумок ясна – электрички в Петербурге должны стать городским видом транспорта.

Система будет подобна Московскому центральному кольцу в столице. По городу на Неве протянутся две наземные железнодорожные ветки, которые свяжут пригород и отдаленные районы прямо с центром. И хотя разработка концепции еще полностью не закончена, уже известно, как задуманы пассажирские маршруты.

Первый протянется от Ломоносова (станция «Ораниенбаум») через станцию «Новый Петергоф» в Стрельну, затем в Лигово. После этого сделает крюк к Пулково. Предполагается, что затем она проследует по городу через будущую станцию метро «Броневая», захватит «Электросилу», «Волковскую», «Ладожскую», «Черную речку» и «Старую деревню». А после – выедет к железнодорожной станции «Лахта», затем к Лисьему Носу, Сестрорецку и Белоострову.

К аэропорту придется построить новый рельсовый участок, а для доступности метро – организовать пересадочные узлы. Кроме того, с помощью новых железнодорожных маршрутов свяжутся все линии подземки. Легко можно будет добраться и до курортных зон на Финском заливе.

– Новые маршруты и транспортно-пересадочные узлы позволят разгрузить железнодорожные станции, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, что обеспечит удобство жителей и гостей города, – отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Во втором маршруте явно заинтересованы не только петербуржцы, но и жители Ленобласти. Теперь будет проще, чем обычно, добраться до центра Северной столицы из Токсово или Гатчины. Маршрут по городу будет похож на первый. Затем по Балтийскому направлению железной дороги он пройдет до Токсово, «захватив» станцию метро «Девяткино».

А ЧТО ЕЩЕ?

Грузовые поезда пустят в обход

Появятся Северо-Восточный и Юго-Западный железнодорожные обходы для грузовых поездов. Предполагается, что первый пойдет от Павлово-на-Неве до Орехово. Вторая железная дорога – от Мги до Бронки через железнодорожную станцию Владимирская.

Планируют также организовать и тактовое движение (через определенный интервал времени – как в метро) пригородных пассажирских поездов с разных направлений. Например, из Тосно, Павловска, Выборга, Красного Села.

Чтобы укрепить «железный каркас» Петербурга, необходимо будет заняться и самими вокзалами, поэтому их ждет модернизация.

КСТАТИ

Развитие железнодорожного узла в Петербурге рассчитано до 2030 года. В него планируют вложить всего около 600 миллиардов рублей. Причем больше половины этих средств – около 340 миллиардов – направят на пригородные и внутригородские перевозки.