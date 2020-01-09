В развитие железных дорог вокруг Петербурга вложат почти 600 миллиардов рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:07:21+03:00

Если все пойдет по плану, в Петербурге появятся два полукольцевых маршрута и мощный транспортный узел. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По планам РЖД, появятся две ветки с севера на юг, одна - через Пулково

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В ближайшие 10 лет в развитие петербургского железнодорожного узла будут вложены огромные деньги. А конкретно, 598,6 миллиардов рублей. На них будут построены две полуокружные ветки, соединяющие юг и север города, которые должны стать новым видом общественного транспорта, а также реализованы другие планы.

- Основной объем средств — около 57% от суммы заявленных инвестиций — предполагается направить на развитие пригородного и внутригородского движения в регионе, 37% — на грузовое движение, остальное — на другие мероприятия по модернизации инфраструктуры, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в РЖД.

Перспективным транспортным «каркасом» Петербурга станет железнодорожное полукольцо, объединенное сетью пересадочных станций с метрополитеном.

В него войдут две линии. Первая: Ораниенбаум - Аэропорт Пулково - Белоостров. РЖД планирует наконец-то связать аэропорт с городом, а также, с учетом «Лахта-Центра», увеличить пассажиропоток на Сестрорецком направлении.

Вторая: Гатчина-Балтийская - Лигово - Волковская - Девяткино - Токсово. Этот маршрут свяжет крупные города Ленобласти Всеволожск и Гатчину.

В концепции заложено и создание нового транспортного узла Волковская, который сможет принимать поезда московского направления и разгрузит Московский вокзал для проекта высокоскоростной магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU