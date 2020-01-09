2020-01-09T19:07:21+03:00
Общество

В развитие железных дорог вокруг Петербурга вложат почти 600 миллиардов рублей

По планам РЖД, появятся две ветки с севера на юг, одна - через Пулково
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Если все пойдет по плану, в Петербурге появятся два полукольцевых маршрута и мощный транспортный узел.Если все пойдет по плану, в Петербурге появятся два полукольцевых маршрута и мощный транспортный узел.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В ближайшие 10 лет в развитие петербургского железнодорожного узла будут вложены огромные деньги. А конкретно, 598,6 миллиардов рублей. На них будут построены две полуокружные ветки, соединяющие юг и север города, которые должны стать новым видом общественного транспорта, а также реализованы другие планы.

- Основной объем средств — около 57% от суммы заявленных инвестиций — предполагается направить на развитие пригородного и внутригородского движения в регионе, 37% — на грузовое движение, остальное — на другие мероприятия по модернизации инфраструктуры, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в РЖД.

Перспективным транспортным «каркасом» Петербурга станет железнодорожное полукольцо, объединенное сетью пересадочных станций с метрополитеном.

В него войдут две линии. Первая: Ораниенбаум - Аэропорт Пулково - Белоостров. РЖД планирует наконец-то связать аэропорт с городом, а также, с учетом «Лахта-Центра», увеличить пассажиропоток на Сестрорецком направлении.

Вторая: Гатчина-Балтийская - Лигово - Волковская - Девяткино - Токсово. Этот маршрут свяжет крупные города Ленобласти Всеволожск и Гатчину.

В концепции заложено и создание нового транспортного узла Волковская, который сможет принимать поезда московского направления и разгрузит Московский вокзал для проекта высокоскоростной магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На проспекте Большевиков легковушка влетела в маршрутку с пассажирами
Дрозденко предложил генерал-майора полиции Михаила Ильина на должность своего заместителя по безопасности
Дзюба и Аршавин попали в «сборную десятилетия» «Зенита» по версии болельщиков
Спасатели МЧС предупреждают жителей Петербурга о гололедице в пятницу 10 января
Петербуржцев просят высказать мнение о состоянии воинских захоронений и памятников в городе
На проспекте Большевиков выброшенная «селедка под шубой» разбила лобовое стекло иномарки
Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении дебошира, стрелявшего из автомата в петербургском кафе
В развитие железных дорог вокруг Петербурга вложат почти 600 миллиардов рублей
За новогодние праздники в Петербурге поймали более 100 пьяных водителей
Суд арестовал водителя, сбившего насмерть двух подростков у Площади Мужества
На Лабораторном проспекте снесли гаражи
На станции метро «Чкаловская» умер пассажир
Владелец SPAR в Петербурге отказался от перезапуска магазинов в новом году
В Пулково возобновляются рейсы из Петербурга в Кишинев
Пять тонн польских груш не попали на новогодние столы петербуржцев
Под конец новогодних каникул в больницу пришел петербуржец, севший на нож
Вафли и курочку "с начинкой" в виде телефонов и смарт-часов нашли в "Крестах" Петербурга
В Кресты пытались передать мобильники, спрятанные в репчатом луке
В Ленобласти ожидается резкое похолодание и шквальный ветер
Раскрепощенный мужчина в женском халате устроил дефиле по Мурино
Автобус № 136 продлит маршрут до станции метро «Чернышевская»
В конце января откроется монумент «Свеча памяти» с капсулой земли из Петербурга
За мошенничество с автостраховкой на 7 миллионов петербуржец получил два года колонии