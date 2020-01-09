В развитие железных дорог вокруг Петербурга вложат почти 600 миллиардов рублей
В ближайшие 10 лет в развитие петербургского железнодорожного узла будут вложены огромные деньги. А конкретно, 598,6 миллиардов рублей. На них будут построены две полуокружные ветки, соединяющие юг и север города, которые должны стать новым видом общественного транспорта, а также реализованы другие планы.
- Основной объем средств — около 57% от суммы заявленных инвестиций — предполагается направить на развитие пригородного и внутригородского движения в регионе, 37% — на грузовое движение, остальное — на другие мероприятия по модернизации инфраструктуры, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в РЖД.
Перспективным транспортным «каркасом» Петербурга станет железнодорожное полукольцо, объединенное сетью пересадочных станций с метрополитеном.
В него войдут две линии. Первая: Ораниенбаум - Аэропорт Пулково - Белоостров. РЖД планирует наконец-то связать аэропорт с городом, а также, с учетом «Лахта-Центра», увеличить пассажиропоток на Сестрорецком направлении.
Вторая: Гатчина-Балтийская - Лигово - Волковская - Девяткино - Токсово. Этот маршрут свяжет крупные города Ленобласти Всеволожск и Гатчину.
В концепции заложено и создание нового транспортного узла Волковская, который сможет принимать поезда московского направления и разгрузит Московский вокзал для проекта высокоскоростной магистрали.
ИСТОЧНИК KP.RU