«Платить? Не собираюсь!»: Петербуржцы возмущены двукратным увеличением взносов за капремонт

ХЛЕБ, СЫР И КОЛБАСА

«Я все понимаю. Но Питер – он же колыбель двух революций…», – с такими словами к чиновникам обратилась в сети петербурженка Ольга. Гнев жительницы Красносельского района вызвала очередная квитанция за капремонт. Цифра в январской платежке увеличилась почти вдвое, и теперь хозяйка 55-метровой квартиры должна класть в общую кубышку 450 с лишним рублей в месяц.

– Дом 1961 года постройки, ни разу не было ремонта: дверь в подвал не закрывается, стеклопакеты не установлены, доводчик на входной двери не работает, балконы обрушаются, а перегоревшие лампы на этажах меняют сами жильцы, – сетует Ольга. – 8,12 рубля за квадратный метр? А … («с чего бы». – Прим. ред.)?! Ремонт в своей квартире я делаю сама. А на уже отданные мною деньги сама могла бы организовывать ремонт своего подъезда с установкой стеклопакетов, заменой проводки и двух входных дверей.

На проспекте Художников досадуют, что «еще в прошлом месяце платили 4,7 рубля, а теперь 8,7!». Фото: vk.com/club109209474

Безобразием январские платежки – отдельные от Фонда капремонта и единые, в которых капремонт лишь строчка, – называют многие. На проспекте Художников досадуют, что «еще в прошлом месяце платили 4,7 рубля, а теперь 8,7!». В многоэтажках Пушкинского района смотрят на 8,5 рубля за метр в квитанции и вздыхают: «Вот так Новый год!».

Между тем, о грядущем увеличении минимального взноса за капремонт в Петербурге заговорили еще в ноябре. Правда, тогда большинство горожан надеялось, что двукратного роста тарифа – с 4-5 рублей сразу до 8-9 за квадратный метр жилой площади – не допустят.

В многоэтажках Пушкинского района вздыхают: «Вот так Новый год!». Фото: vk.com/gknews

Но незадолго до боя курантов правительство все же оставило под елочкой новый «прайс». А потому с 1 января жителям «деревяшек» и кирпичных домов 1970-1980 годов без лифтов придется платить по 8 рублей за «квадрат». И это минимум. А вот у жителей дореволюционных домов с лифтом и зданий моложе 1980 года счета будут самыми крупными: им причитается по 9 рублей за метр.

– На эти деньги можно купить хлеб, молоко, сыр и колбасу. Я больше не собираюсь платить за капремонт из своих кровных! – решила петербурженка Ольга.

А вот депутат петербургского парламента Борис Вишневский, который тоже получил новогоднюю платежку с тарифом в 8,7 рубля, пошел дальше и написал письмо губернатору.

Квитанция депутата Вишневского. Фото: vk.com/id2480895

– Увеличение минимального взноса за капитальный ремонт в 2020 году является экономически необоснованным, – отмечает депутат. – Прошу пересмотреть постановление правительства.

Действительно, в расчетах, подготовленных теми же чиновниками к проекту бюджета Петербурга на 2020 год, указано, что «прогнозное значение минимального размера взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2020 году составит от 5 до 6 рублей за квадратный метр».

«ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ЭТО ТЫ»

За последние пять лет взнос за капремонт в Петербурге вырос в три с лишним раза: в 2015-ом за каждый «квадрат» просили по 2-3 рубля в месяц. В Смольном двукратному росту тарифа нашли девять причин, и все связаны с тем, что программа капремонта формировалась в далеком 2013 году:

1. Строительные материалы подорожали. Например, фасадная краска – на 80 процентов, а строительные смеси – на 31 процент.

2. Технология ремонта изменилась: фасады «панелек» теперь штукатурят и красят полностью, а не только на стыках панелей.

3. Внедрили «комплексный подход»: крыши чинят одновременно с фасадом, отопление и канализацию – с водоснабжением.

4. Стали устранять аварийность конструкций. К концу пошлого года в городе стало на 1337 аварийных объектов меньше.

5. Возникла нужда до 2026 года починить небезопасные лифты, которым перевалило за 25 лет. Таких лифтов на сегодня 10 689.

6. Появилась необходимость ремонтировать дома-памятники. Жилых объектов культурного наследия в Петербурге 1890, но ремонт провели только в 176. Цена за ремонт исторического фасада дома-памятника может превышать стоимость ремонта фасада обычной «панельки» той же площади в 16,5 раза.

7. Сами же петербуржцы стали жаловаться чаще. Только в 2019 году на отсутствие запланированного капремонта официально пожаловались 2692 раза.

8. Ремонт отстает от графика. Отставание сформировалось в 2015-2017 годах по трем тысячам видов работ на 19 миллиардов рублей.

9. Взнос и так низкий. Для сравнения, в Екатеринбурге с «квадрата» платят около 9,36 рубля, а в Москве – 18,19 рубля.

К слову, в самом Фонде капремонта «Комсомолке» ранее сообщали, что отставания от краткосрочных планов нет: «начиная с 2014 года, мы получили от жителей больше 19 миллиардов рубле, и почти 15 миллиардов уже перечислили подрядчикам». Всего же за шесть лет работы программы, по данным Смольного, ремонт по 12 393 видам работ провели в 9575 домах. На это потратили почти 52 миллиарда рублей: 33 миллиарда добавили из городского бюджета.

– Господдержка сохраняется, – заверили в Смольном. – На проведение работ в 2020 году предусмотрено три миллиарда рублей, еще один миллиард рублей пойдет на реставрацию фасадов особой сложности. Все меры социальной поддержки льготных категорий граждан сохраняются, на это из бюджета Петербурга будет потрачено 12,3 миллиарда рублей, из федерального бюджета – еще 6,9 миллиарда.

ДОСЛОВНО:

Жилищный комитет Санкт-Петербурга:

– В 2014 году размер минимального взноса составлял 2 рубля при экономически обоснованном тарифе в несколько раз больше. Даже его дальнейшее увеличение с учетом ежегодного государственного софинансирования не покрывало требуемых расходов, что привело к отставанию в исполнении региональной программы. В настоящее время для сокращения отставания необходимо более 98 миллиардов рублей.

Увеличение в 2020 году минимального взноса позволит увеличить объем направляемых на капитальный ремонт средств с 9,5 до 13,2 миллиарда рублей и, соответственно, нарастить темпы работ. Будет отремонтировано порядка 1000 лифтов (в 2019 – 800), 549 крыш (в 2019 – 471), увеличится объем капитально отремонтированных фасадов и инженерных систем. Работы по замене систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в домах будут синхронизированы по срокам, а системами погодного регулирования будут оснащены более 80 многоквартирных домов.

Новый размер взноса позволит сократить отставание неисполнения Региональной программы более чем на 30 процентов уже к 2023 году.

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