Заявки на конкурс концепций парка «Тучков буян» подали команды из 50 стран

В Петербурге завершился прием заявок на конкурс концепций парка «Тучков буян». Свои проекты представят 229 команд из 50 стран мира. Среди них – архитекторы и дизайнеры из Дании, Германии, Испании, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Армении, Вьетнама, Индия и других. Не остались в стороне и российские специалисты. Участие в гонке принимают 59 команд из нашей страны. Причем, почти половина из них - архитектурные бюро Санкт-Петербурга.

- Общее количество претендентов в этот раз более чем в два раза превышает количество заявок, поданных на конкурс концепций парка «Зарядье», - отмечают организаторы конкурса. – Такой интерес международного архитектурного сообщества вызван как уникальным расположением территории парка в историческом, так и участием в жюри профессионалов с мировым именем.

Оценивать проекты будут 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. В их число вошли главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы Патрик Блан и Кен Смит.

Организатором конкурса выступил Фонд «ДОМ.РФ». В ближайшее время эксперты ознакомятся с концепциями участников. До 4 февраля они назовут имена восьми финалистов. Победитель конкурса станет известен в начале июня.