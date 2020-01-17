2020-01-17T19:40:17+03:00
Общество

Заявки на конкурс концепций парка «Тучков буян» подали команды из 50 стран

Имена восьми финалистов жюри озвучит 4 февраля
Маргарита РЕПИНА
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Организаторы получили 229 заявок со всего мира. Фото: Администрация Петербурга.Организаторы получили 229 заявок со всего мира. Фото: Администрация Петербурга.
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В Петербурге завершился прием заявок на конкурс концепций парка «Тучков буян». Свои проекты представят 229 команд из 50 стран мира. Среди них – архитекторы и дизайнеры из Дании, Германии, Испании, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Армении, Вьетнама, Индия и других. Не остались в стороне и российские специалисты. Участие в гонке принимают 59 команд из нашей страны. Причем, почти половина из них - архитектурные бюро Санкт-Петербурга.

- Общее количество претендентов в этот раз более чем в два раза превышает количество заявок, поданных на конкурс концепций парка «Зарядье», - отмечают организаторы конкурса. – Такой интерес международного архитектурного сообщества вызван как уникальным расположением территории парка в историческом, так и участием в жюри профессионалов с мировым именем.

Оценивать проекты будут 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. В их число вошли главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы Патрик Блан и Кен Смит.

Организатором конкурса выступил Фонд «ДОМ.РФ». В ближайшее время эксперты ознакомятся с концепциями участников. До 4 февраля они назовут имена восьми финалистов. Победитель конкурса станет известен в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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