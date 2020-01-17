Эксперты – о двукратном повышении взноса за капремонт: «Даже за такие деньги Петербург починить все дома не успеет»

«ХОДИМ И ЛЮБУЕМСЯ»

Дом №46 корпус 1 по проспекту Энергетиков, классическая панельная девятиэтажка. С недавних пор «соседи» смотрят на нее с завистью: фасад дома лишился трещин и окрасился в красивый персиковый. Этот цвет для капремонта выбрали сами жители.

– Изначально переживали, пришлось потерпеть рабочих за окнами. Зато теперь ходим и любуемся, – признается председатель «ЖСК-414» Яна Черевацкая. – У меня в квартире стало теплее: щели, микротрещины – всего этого теперь нет. У соседей даже конденсат на окнах стал появляться.

По программе капремонта на починку фасада жители насобирали около двух миллионов рублей. Фактически работы обошлись в 10 раз дороже.

Таким коллажем отреагировали на новые взносы жители дома на проспекте Художников. Фото: vk.com/club109209474

…Дом №27/16 литера А на Загребском бульваре, тоже девятиэтажная панелька. Починить ее обещали еще в 2013 году, но на смену адресной программе пришла программа капремонта.

– Пока ждали капремонта, стали сами собирать деньги на замену стояков и батарей, которые были уже в таком состоянии, что не прочистить, – вспоминает председатель Совета дома Геннадий Тайнов. – Еще до капремонта поменяли забитые трубы в трех самых холодных подъездах, где верхние квартиры жили в тепле, а нижние постоянно мерзли. А потом нам сделали капремонт и во всех остальных парадных.

На новые инженерные системы теплоснабжения потратили 46 миллионов рублей, куда вошли и четыре миллиона, собранные жителями. В доме установили экономичную систему, которая с помощью датчиков определяет, какая погода снаружи, и регулирует температуру горячей воды. Благодаря ней, платежи за отопление можно сократить до 20 процентов.

– Теперь по трубам течет действительно горячая вода, которая нигде не задерживается, – отмечает Тайнов. – На платежках ремонт пока не отразился, но жалобы людей прекратились.

Платежи за капремонт, с Нового года возросшие вдвое, уже успели удивить жителей обоих домов.

– Но платить, конечно, никто не отказывается: нам еще крышу чинить, коммуникации, – отмечает Черевацкая. – Единственное, переживаем о пенсионерах: если для совсем пожилых предусмотрены льготы, то молодым пенсионерам платить тяжело. Вот бы для них ввели многоступенчатую систему скидок!

«ХВАТИТ СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ!»

Повышение минимального взноса за капремонт – вещь ожидаемая, говорят эксперты. Еще в 2013-ом, когда программу капремонта только запускали, для Петербурга с его историческим центром называли экономически обоснованный тариф от 16,9 до 32,9 рубля с квадратного метра.

– Видимо, по политическим мотивам – уж никак не по экономическим – решили начать с тарифа в 2 рубля с метра. Но и такой мизерный взнос решил очень важную задачу: он приучил людей платить за капремонт, – объясняет эксперт Постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам ЗакСа Петербурга Владислав Воронков. – Теперь люди должны осознать, что платить нужно именно столько, за сколько этот ремонт можно сделать.

Сложности (и стоимости) петербургскому капремонту добавляют памятники. По сути, их ремонт превращается в реставрацию.Фото: Олег ЗОЛОТО

Толчком к «удвоению» взноса стала проверка Контрольно-счетной палаты России, которая показала, что многие регионы страны искусственно занизили тариф. Петербургские власти прогнозировали, что в 2020 году минимальный взнос составит 5-6 рублей с «квадрата». Но проверка КСП подвигла к перерасчету. Выяснилось, что и при этих цифрах починить все 24 тысячи многоквартирных домов за 25-30 лет просто не успеть.

– Говоря, что 8-9 рублей после 4-5 – это быстрый шаг. Но это вынужденная мера, – подчеркивает Вячеслав Воронков. – Да и при новом размере взнос остается очень маленьким. Хватит обманывать себя, даже за эти деньги капремонт технически не выполнить: такими темпами хрущевка накопит на ремонт крыши за 10 лет, на фасады ей придется копить лет 20, еще 20 – на подвалы и фундамент. Однозначно, стоит ждать новых повышений. Главное, чтобы процесс был поэтапным, с серьезным информированием граждан, чтобы для них это не стало неожиданностью.

ИЗБАВИ НАС ОТ НЕЗНАНИЯ

На все возражения есть простой ответ: с 1991-го все мы стали собственниками своих «квадратов», и новый закон только на нас возложил обязанность содержать их в порядке. Зато, напоминает эксперт, затраты на капремонт окупаются не только комфортом и продлением жизни дому ради будущих поколений, но и «капитализацией» дома: квартиры в отремонтированном доме становятся дороже.

– Кто-то называет Фонд капремонта общим котлом, кто-то – финансовой пирамидой. Но я бы назвал это кассой взаимопомощи, какая существовала в советские времена, – добавляет Воронков. – Питать недоверие к региональному оператору нельзя: деньги, отложенные домами на ремонт, идут только на ремонт. В любой момент можно запросить, сколько заплатил твой дом и сколько еще должен. При надлежащем контроле за выполнение и приемкой ремонта, в чем должны активно участвовать жильцы, систему можно выстроить прозрачной. Тогда на фасадах не будет ни «степных баб», ни ангелочков с просверленными пупами.

Не каждый капремонт оканчивается позитивно. Но предотвратить это может контроль со стороны самих жильцов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Рост взносов за капремонт неизбежно отразится на собираемости: специалисты ожидают, что число неплательщиков прирастет. В интернете полно сайтов со «способами ухода от платежей за капремонт», а некоторые юридические фирмы даже предлагают услугу по «освобождению» от взносов.

– Но все это от незнания, – уверен Воронков. – На самом деле у собственников есть только два законных варианта: либо проводить капремонт, либо дождаться, пока дом признают аварийным и за их же деньги снесут, а затем получить компенсации, которых хватит, в лучшем случае, на покупку квартиры в пригороде.

СКАЗАНО!

Эдуард ТИКТИНСКИЙ, президент Группы RBI:

– Ситуация с аварийным фондом в Петербурге грозит стать катастрофой. Если вспоминать историю вопроса, то в советское время, с 50-х до конца 80-х, предпринималась попытка серьезной комплексной реконструкции центра Ленинграда. Тогда за 30 лет отремонтировали всего треть жилого фонда, имея специальный проектный институт, трест по капремонту, практически неограниченный бюджет... И даже эти здания теперь вновь нуждаются в реконструкции. В плачевном состоянии тысячи домов. Сейчас за счет бюджета и частных инвесторов реконструируют всего несколько десятков зданий в год. А нужно ремонтировать минимум по 800 ежегодно, причем в течение ближайших 25-30 лет.

НА ЗАМЕТКУ:

Расходы на оплату жилья и ЖКУ, по закону, не должны превышать 14 процентов от дохода семьи. Если платить приходится больше, вы можете рассчитывать на субсидию. По данным на 1 декабря 2019-го, она предоставлялась 86 989 петербуржцам.

Льготникам – среди них инвалиды войны и боевых действий, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи – положены денежные выплаты на оплату жилья и ЖКУ. На 1 декабря 2019-го ее предоставляли каждому пятому жителю Петербурга.

Важно: чтобы получать субсидии или выплаты, вам самим нужно обратиться в МФЦ.

Безработные пенсионеры старше 70 лет имеют право получать денежную компенсацию – 50 процентов от взноса за капремонт, пенсионеры старше 80 лет – 100 процентов от взноса. На начало декабря в городе проживало 67 114 таких граждан. За компенсациями пенсионеры могут обратиться в МФЦ или районную администрацию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

15,6 млрд руб. потратят в Петербурге на меры соцподдержки льготников по оплате жилья и ЖКУ в 2020 году, в том числе:

– 10,3 млрд выделили из бюджета города,

– 5,2 млрд предоставили из федерального бюджета.

794 млн руб. выделили на 2020 год дополнительно в связи с увеличением взносов за капремонт.

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«Я все понимаю. Но Питер – он же колыбель двух революций…», – с такими словами к чиновникам обратилась в сети петербурженка Ольга. Гнев жительницы Красносельского района вызвала очередная квитанция за капремонт. Цифра в январской платежке увеличилась почти вдвое, и теперь хозяйка 55-метровой квартиры должна класть в общую кубышку 450 с лишним рублей в месяц (подробности)