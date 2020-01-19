Сын экс-вратаря СКА Максима Соколова перед расправой над матерью предлагал ей с братом совершить ритуально убийство

История убийства 45-летней жены экс-вратаря СКА Максима Соколова облетела всю Россию. Все гадали, кто из ее сыновей мог пойти на такой жестокий поступок. В момент трагедии Ирина была дома в особняке в коттедже в поселке Новая Романовка. Вместе с ней были ее 18-летний сын Максим, названный в честь отца, и 15-летний школьник Антон (имя изменено - прим.ред.). Женщине нанесли около 30 ударов ножом. Все тело ее было изрезано, она умерла на месте. Тяжелые ранения получил и старший сын, он был госпитализирован в больницу. А младший - в следственный комитет на допрос. Там парень рассказал, что брат будто сошел с ума - сначала убил мать, а потом попытался убить его, но ему удалось убежать.

Мать убил старший сын

Поначалу Антон путался в показания и попал в число подозреваемых. Старшего допросить не удалось. И лишь по следам крови с места преступления чуть позже удалось установить, что именно старший брат убил свою мать. Это удивительно. Ведь Максим был любимчиком в семье. Парень пошел по стопам отца, играл в молодежной команде СКА на позиции голкипера, как и его отец. К слову, Максим Соколов-старший и был его тренером. В детстве же мать вылечила Максима от лейкоза, проводила с ним ночи.

Казалось, парень должен был благодарен матери всю жизнь. И причин для убийства у него не было. Были лишь ссоры из-за учебы. Но у кого их не бывает?! Но как оказалось позже, Максим страдал психическим заболеванием. После трагедии в доме его признали невменяемым. Сейчас он в психиатрической больнице. Только вот родственники никаких предпосылок для этого не заметили. Хотя тревожные звоночки, как выяснила "КП-Петербург", были.

Младший брат (слева) сразу дал показания против старшего (справа)Фото: СОЦСЕТИ

- Максим часто говорил о самоубийстве, - пояснил источник "КП". - Своей матери с братом он даже как-то предложил совершить ритуальное убийство! Но никто ничего подозрительного в этом не нашел. Думали, что просто шутит. Никто к психиатру не обратился.

Максим Соколов в шоке от случившегосяФото: Иван МАСЛОВ

Кто знает, если бы мать-психолог, все же повела сына к врачу, чем бы все закончилось?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Младший сын экс-голкипера СКА Максима Соколова не смог ответить на вопрос, виновен ли он в убийстве матери

Школьник впервые прокомментировал уголовное дело (подробности)

«Все внимание было старшему, который болел раком»: Младший сын экс-вратаря СКА ревновал родителей к брату

Последний скандал в семье произошел за неделю до трагедии. "КП" публикует откровенный рассказ подозреваемого в кровавой расправе (подробности)

«Не убивай меня, я же тебя люблю»: Младший сын вратаря СКА Максима Соколова дает показания по делу об убийстве матери

После ЧП старший из братьев с ножевыми ранениями в больнице в тяжелом состоянии (подробности)