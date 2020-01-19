2020-01-19T13:36:48+03:00
Происшествия

Сын экс-вратаря СКА Максима Соколова перед расправой над матерью предлагал ей с братом совершить ритуально убийство

Но никто из семьи не заметил ничего странного, чтобы отправить юного хоккеиста к психологу
Роман ЛЯЛИН
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Парень предлагал совершить ритуальное убийство Фото: СКАПарень предлагал совершить ритуальное убийство Фото: СКА
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История убийства 45-летней жены экс-вратаря СКА Максима Соколова облетела всю Россию. Все гадали, кто из ее сыновей мог пойти на такой жестокий поступок. В момент трагедии Ирина была дома в особняке в коттедже в поселке Новая Романовка. Вместе с ней были ее 18-летний сын Максим, названный в честь отца, и 15-летний школьник Антон (имя изменено - прим.ред.). Женщине нанесли около 30 ударов ножом. Все тело ее было изрезано, она умерла на месте. Тяжелые ранения получил и старший сын, он был госпитализирован в больницу. А младший - в следственный комитет на допрос. Там парень рассказал, что брат будто сошел с ума - сначала убил мать, а потом попытался убить его, но ему удалось убежать.

Мать убил старший сын

Мать убил старший сын

Поначалу Антон путался в показания и попал в число подозреваемых. Старшего допросить не удалось. И лишь по следам крови с места преступления чуть позже удалось установить, что именно старший брат убил свою мать. Это удивительно. Ведь Максим был любимчиком в семье. Парень пошел по стопам отца, играл в молодежной команде СКА на позиции голкипера, как и его отец. К слову, Максим Соколов-старший и был его тренером. В детстве же мать вылечила Максима от лейкоза, проводила с ним ночи.

Казалось, парень должен был благодарен матери всю жизнь. И причин для убийства у него не было. Были лишь ссоры из-за учебы. Но у кого их не бывает?! Но как оказалось позже, Максим страдал психическим заболеванием. После трагедии в доме его признали невменяемым. Сейчас он в психиатрической больнице. Только вот родственники никаких предпосылок для этого не заметили. Хотя тревожные звоночки, как выяснила "КП-Петербург", были.

Младший брат (слева) сразу дал показания против старшего (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Младший брат (слева) сразу дал показания против старшего (справа)Фото: СОЦСЕТИ

- Максим часто говорил о самоубийстве, - пояснил источник "КП". - Своей матери с братом он даже как-то предложил совершить ритуальное убийство! Но никто ничего подозрительного в этом не нашел. Думали, что просто шутит. Никто к психиатру не обратился.

Максим Соколов в шоке от случившегося Фото: Иван МАСЛОВ

Максим Соколов в шоке от случившегосяФото: Иван МАСЛОВ

Кто знает, если бы мать-психолог, все же повела сына к врачу, чем бы все закончилось?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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