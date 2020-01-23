В больнице имени Боткина раскрыли диагнозы людей, поступивших с подозрением на китайский коронавирус

Новости о том, что в Санкт-Петербурге сразу три человека были госпитализированы с подозрением на новый китайский вирус, способный вызывать смертельную пневмонию, наделали шума среди горожан. Однако теперь серьезных поводов для беспокойства нет: как рассказали «Комсомолке» в городской инфекционной больнице имени Боткина, ни у одного из пациентов страшный диагноз не подтвердился.

- У всех диагностирована острая респираторная вирусная инфекция – или, другими словами, ОРВИ, - уточнили в учреждении. – Их состояние остается стабильным. На данный момент пациенты получают лечение.

Эту информацию подтвердили также в городском управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили также, что клинические материалы, взятые от больных, направят в специализированную вирусологическую лабораторию в Новосибирске. Там проведут детальное исследование, чтобы полностью исключить заболевание китайским коронавирусом. Предположительно оно займет около недели.

Напомним: за неполные сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали троих людей с подозрением на новый смертельный тип коронавируса. Он был обнаружен в Китае в декаре минувшего года и уже успел распространиться на Таиланд, Японию, Южную Корею и США. Количество пострадавших от него на данный момент оценивается в 600 с лишним человек, умерших – в 17.

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