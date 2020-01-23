2020-01-23T17:39:20+03:00
Общество

Метеоролог рассказал, чем закончится зима 2020 в Санкт-Петербурге

В выходные нас ждет небольшой снегопад, но надеяться на по-настоящему зимнюю погоду все еще не стоит
Сергей ВОЛЧКОВ
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В выходные нас ждет снег - а дальше зима пойдет на спад, так толком и не успев начаться.В выходные нас ждет снег - а дальше зима пойдет на спад, так толком и не успев начаться.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Зима в Санкт-Петербурге заканчивается, так и не начавшись. По крайней мере именно такого мнения придерживаются специалисты. Как рассказал «Комсомолке» профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, аномальная оттепель в Северной столице будет длиться еще долго – до тех пор, пока не перерастет в раннюю и затяжную весну. Впрочем, пару приятных сюрпризов январь нам все же еще преподнесет.

- В воскресенье и понедельник, 26 и 27 января 2020 года, ожидается небольшой снег, - отмечает Малинин. – Но поскольку температура в эти дни будет держаться около 0 градусов, снег будет мокрым. И долго он не продержится – растает уже к середине недели.

Небольшие (до -10 градусов) заморозки еще возможны, но сильно рассчитывать на них, увы, не приходится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Небольшие (до -10 градусов) заморозки еще возможны, но сильно рассчитывать на них, увы, не приходится.Фото: Олег ЗОЛОТО

На этом, собственно, все – по словам нашего собеседника, ни метелей, ни звенящих морозов от этой зимы больше ждать не приходится. Вплоть до марта в Петербурге температура воздуха будет колебаться от +1, +2 градусов и выше, а вместо метелей нас ждут дожди. А виной тому – необычно теплая вода в Гольфстриме, течении, которое очень сильно влияет на погоду по всему миру. Спустя два месяца массу теплой воды пригонит в Норвежское море, там сформируются новые циклоны, а ветер отнесет их на Северо-Запад России – то есть, в том числе и к нам с вами. Другая причина погодных аномалий - отсутствие сибирского антициклона, от которого в основном и происходят снежные и морозные зимы.

- Конечно, какие-то отдельные отклонения все еще возможны, - констатирует Малинин. – Так, есть вероятность, что в феврале у нас все-таки ляжет нормальный снег. Кроме того, я не исключаю, что через наш город пройдут так называемые волны холода – температура на какое-то короткое время упадет до -10 градусов. Но сколько их будет, и насколько они будут длительными, прогнозировать не берусь.

Зато весна в этом году, судя по всему, будет ранней – по крайней мере на это указывают все метеорологические признаки – и затяжной. Так что стоит дружно оставить надежды на снег и морозы – и начать понемногу готовиться к теплу. Благо, большого труда это не составит - в Петербурге вот уже которую неделю цветут цветы и порхают бабочки, а недавно жители пригородных районов потянулись в лес за съедобными грибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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