Из-за нового китайского вируса Петербург может лишиться миллиардов рублей

Новый китайский коронавирус, с декабря прошлого года успевший поразить почти 2 000 человек и убить 80, может принести Санкт-Петербурга многомиллиардные убытки. В первую очередь речь идет о туристическом бизнесе, но не исключены и потери в промышленности и экономике: в частности, с городом Ухань и провинцией Хубэй, ставшими источниками распространения вируса, Северную столицу связывают давние и прочные партнерские отношения.

«ПОДНЕБЕСНЫЕ» ДЕЛА

- Китай – это наш крупнейший торговый партнер, - отмечает китаевед Николай Вавилов. – Товарооборот Поднебесной и Санкт-Петербурга составляет порядка 7 миллиардов долларов – это порядка 15 % от всего российско-китайского товарооборота.

В год Санкт-Петербург посещает до полутора миллионов китайских туристов. Каждый из них оставляет в Северной столице до 500 долларов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, продолжает эксперт, у Петербурга и Китая заключено больше 200 договоров о сотрудничестве между ВУЗами, есть соглашения о партнерстве в сфере науки, техники и здравоохранения. Подписана дорожная карта и с самим Уханем - в середине 2018-го года на уровне первых лиц городов обсуждалась, в частности, возможность прямых перелетов.

Тем не менее, по словам Вавилова, на экономических отношениях и на товарообороте между Северной столицей и Поднебесной ситуация в Ухане, скорее всего, никак не скажется: никаких потенциально опасных товаров Петербург в Китае не закупает, а на экспорт отправляет в основном углеводороды. Зато мы можем лишиться китайских туристов. А это уже серьезные убытки.

- Министерство культуры и туризма КНР ввело ограничения на одиночные и групповые поездки за рубеж, - отмечает эксперт. – Так что, скорее всего, туристов из КНР мы практически не увидим в Петербурге на протяжении всего первого квартала 2020-го года. То же самое можно сказать и про второй квартал. К лету поток возобновится.

По всему миру новый тип коронавируса уже поразил 2 000 человек. В Санкт-Петербурге ни одного случая выявлено пока не было.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОЛГОДА БЕЗ ТУРИСТОВ

Эти полгода, по словам Вавилова, могут стать серьезным испытанием для туроператоров. Речь идет по меньшей мере о 100 000 000 долларов – или о почти 6 миллиардах рублей.

- Кроме того, нас ждут большие репутационные потери, - продолжает наш собеседник. – Китайцев начнут воспринимать как источники заражения, и это отразится на бытовом уровне – на человеческом общении, на отношении к ним. Граждане КНР, которые живут в Петербурге, уже сейчас стараются меньше появляться на улице.

Напомним: на прошлой неделе сразу три человека поступили в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина с подозрением на новый тип коронавируса. Одного из них увезли в специальной изолирующей капсуле из аэропорта «Пулково», двое других, уже будучи в Санкт-Петербурге, почувствовали себя плохо и сами обратились за помощью. По счастью, ни у кого из заболевших страшный диагноз не подтвердился – причиной недомогания стала обычная ОРВИ.

На прошлой неделе в больницу имени Боткина поступило три человека с подозрением на новый китайский вирус. По счастью, ни у одного из них диагноз не подтвердился.Фото: Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По мере того, как распространяется в Китае смертельный вирус, в Санкт-Петербурге и Ленобласти на его пути укрепляют кордоны. Так, на железнодорожной станции «Выборг», где располагается пропускной пункт через российско-финляндскую границу, ввели обязательную термометрию – проверку пассажиров поездов на высокую температуру при помощи тепловизоров. Появилась эта проверка только в минувшую субботу, 25 января – до этого специалисты ограничивались анкетированием прибывших.

В аэропорту "Пулково" туристов из Китая проверяют при помощи тепловизоров. Недавно аналогичные меры безопасности ввели и на железной дороге.Фото: Мария ЛЕНЦ

Также здоровьем и безопасностью россиян озаботился Ростуризм – на сайте ведомства появилась рекомендация туроператорам перестать отправлять людей в охваченный болезнью Китай. Туроператоры к сведению приняли и закрыли данное направление для туристов – нам в ходе «живого» эксперимента не удалось найти ни одной компании, через которую можно было бы слетать в Поднебесную. Запрет, по словам сотрудников, был введен три дня назад. Как долго он будет действовать, никто не знает.

КСТАТИ

Между тем сам Китай уже запросил у Северной столицы помощи в деле борьбы с новой инфекцией. По словам Николая Вавилова, государственные компании Поднебесной начали обращаться в Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы заказать у местных предприятий медицинские маски, запасы которых в самой КНР понемногу подходят к концу. Речь идет о заказе на несколько миллионов штук.

В сети появились кадры судорог зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

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