Петербургских туристов эвакуируют из Китая из-за нового вируса

ТЕМА ДНЯ. Каким будет ущерб от китайского коронавируса для Петербурга 00:00 00:00

Ситуация с новым типом коронавируса, который сейчас свирепствует в Китае, похоже, вышла на новый уровень опасности. Так, сегодня, 27 января, авиакомпания Azur Air – крупнейший в России чартерный перевозчик – заявила о том, что приостанавливает полеты в Поднебесную и начинает вывоз российских граждан. В том числе это касается и петербуржцев - из аэропорта Пулково самолеты Azur Аir отправляются на остров Хайнань.

В самом Санкт-Петербурге усилили меры безопасности в аэропорту и на железной дороге.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Изменения в китайской полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе компании. – Туристам, находящимся на отдыхе на острове Хайнань, необходимо обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию.

Между тем в компании-туроператоре Anex Tour, которая является стратегическим партнером Azur Аir отмечают, что возвращать туристов будут «в плановом режиме».

- Все туристы, которые сейчас находятся на курортах, продолжат свой отдых, - разъяснили «Комсомолке» в колл-центре компании. – Если они хотят вернуться досрочно, они приобретают билет и летят на ближайшем самолете.

Прилетевших из Китая обследуют на тепловизоре - прибор позволяет замерить температуру тела человека, не прикасаясь к нему.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним: вспышка коронавируса нового, не известного науке типа поразила Китай в декабре прошлого года. На данный момент количество заболевших составляет 2 000 человек, количество погибших – около 80. В Санкт-Петербурге на прошлой неделе сразу три человека отправились в больницу имени Боткина с подозрением на иноземную заразу – одного из них увезли их аэропорта «Пулково» в специальной изолирующей капсуле, двое других почувствовали недомогание и сами обратились к врачам. Однако страшный диагноз не подтвердился – оказалось, что у всех пациентов обычная ОРВИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/756909" frameborder="0"></iframe> Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

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