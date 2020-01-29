«Неконтролируемая ярость»: Защита экс-доцента СПбГУ Соколова уверена, что на убийство студентки его могли толкнуть медицинские препараты

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова все-таки ждет суд. Экспертиза признала, что он был вменяем в день, когда убил, а затем расчленил тело своей любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко. Сейчас 63-летний Соколов находится в СИЗО Бутырка в Москве. По всем правилам скоро его должны перевезти обратно в петербургские Кресты. Однако адвокат историка не исключает, что понадобится повторная экспертиза.

Олег Соколов ждет суда в СИЗОФото: Артем КИЛЬКИН

- В целом, неожиданностей для защиты нет, - прокомментировал КП-Петербург адвокат Соколова Александр Почуев психиатрическую экспертизу. - Сомнений в общей вменяемости историка Соколова у защиты не было, исходя из личного общения с подзащитным. Но дьявол кроется в деталях. Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии. Возможно еще и дополнительные.

Олег Соколов, по словам адвоката, накануне перед убийством 24-летней Ещенко принял несколько препаратов, которые «могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии».

- Эксперты не смогли ответить на вопрос о влиянии препаратов, поставленный защитой, - уточнил Почуев. - Конкретные сведения о результатах проведенных экспертиз составляют тайну предварительного расследования, а их преждевременная публикация является явным нарушением уголовно-процессуального закона, а также формированием предвзятого общественного мнения и формирование негативного общественного вердикта в отношении историка Соколова.

Анастасия Ещенко и Олег СоколовФото: СОЦСЕТИ

При этом какие именно препараты принял историк перед убийством адвокат не уточнил. «Комсомолка» выяснила у экспертов, могут ли медикаменты вообще подтолкнуть к убийству.

- Сами препараты приводить к таким последствиям не могут, - объяснила провизор Ирина Булыгина. - Это может быть сочетание тяжелого психического заболевания, которому неправильно подобрана терапия и прием комплекса препаратов. Просто если взять линейку психотропных препаратов, разобрать ее, то сами они к агрессии не приводят. Здесь должны разбираться медики. Но человека признали вменяемым. Значит, заболеваний нет. И препараты не могли оказать влияние. Только наркотики могут вызвать такие вещи. Но медицинский препарат не может.

Анастасия Ещенко была убита 8 ноябряФото: СОЦСЕТИ

Врачи тоже сходятся во мнении, что не встречали случаев такого действия препаратов.

- Я честно не могу сказать, какие препараты могли так повлиять, - удивился врач «скорой помощи» Михаил Коневский. – Препараты не могли вызвать приступ неконтролируемой ярости. Сколько я не работал с лекарствами, никогда такого не видел. Мое мнение, это просто попытка оттянуть время.

Напомним, убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. Целый день ученый прятал тело девушки в своей квартире и даже договаривался в эти дни о записи анонса для своего выступления на одном из научных фестивалей. Следующей ночью он расчленил тело и пытался утопить останки в реке Мойка около своего дома, но не удержался и сам упал в воду. Когда его вытащили, то нашли в рюкзаке отрубленные руки несчастной. На первом заседании суда Соколов рассказал, что в ночь убийства между ними произошла ссора. Причиной стала ревность Анастасии к детям Соколова от прошлых отношений.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

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