2020-02-05T16:53:55+03:00
Общество

Взносы за капремонт в Петербурге в 2020 году больше не повысятся

Вице-губернатор Бондаренко объяснил причины роста тарифов
Полина ЖУКОВА
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Вице-губернатор Петербурга объяснил причины роста тарифов на капремонт.Вице-губернатор Петербурга объяснил причины роста тарифов на капремонт.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Повышение тарифов за капремонт в последнее время в Петербурге одна из самых обсуждаемых тем. С нового года сумма эта увеличилась в 2 раза и составила 8-9 рублей за квадратный метр. Несмотря на возмущение горожан, снизить ее все же невозможно. Однако и повышать тариф в этом году тоже больше не намерены. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко в рамках «часа правительства» в Законодательном собрании города в среду, 5 февраля.

Он рассказал, что когда в 2013 году программа только формировалась, в нее включили 21927 многоквартирных домов. На тот момент в них нужно было выполнить 150 тысяч видов работ. А расчетный объем на них тогда составлял 500 миллиардов рублей. При таком раскладе петербуржцы должны были бы платить по 20 рублей за квадратный метр. Однако начали с двух рублей. И только сейчас тариф достиг 8-9 рублей. В то время как в Москве, например, взносы сегодня составляют 18 рублей.

– Так как суммы были значительно ниже, мы регулярно не выполняли программу, – объяснил Николай Бондаренко. – Основной причиной необходимости увеличить взносы за капремонт является не только рост стоимости материалов и изменения технологий производства, но и нарастание объема недоремонта многоквартирных домов.

На сегодня этот самый «недоремонт» в Петербурге составляет 100 миллиардов рублей. С новым тарифом станет возможным собирать ежегодную сумму в 13 миллиардов в год. Однако повышение взносов за «квадрат» в следующем году в Смольном пока не могут исключить.

СКАЗАНО

Спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров:

– Люди должны знать, на что идут эти деньги, каковы программы, как они реализуются и видеть результаты. Когда мы говорим о росте тарифов, мы должны их обосновать. Чтобы человек понимал, что это мера неотвратимая, что это идет на его дом и для него самого. При этом для кого-то это может быть сумма, которую он и не заметит. Но у нас 3,5 миллиона петербуржцев пользуются поддержкой бюджета. И для них квитанции прошлого и этого года в сравнении – это ощутимый рост. Мы должны обязательно на это реагировать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С каждым случаем завышенной платы за отопление в Петербурге намерены разобраться

Во время заседания депутаты обратили внимание вице-губернатора на многочисленные жалобы петербуржцев, которые касаются огромных счетов за отопление. И это притом, что зима выдалась аномально теплой.

– В каждом случае необходимо разбираться. Что касается управления жилыми домами, которые умеют городское управление, в них действует определенная «четырехбарьерная» система, которая дает положительный результат, – отметил Бондаренко.

Речь идет о том, что вопросы начисления платы за отопление контролируется управляющей компанией, затем жилищное агентством, затем администрацией района и жилищным комитетом. Завышенные суммы в квитанция, судя по всему, приходят от недобросовестных частных компаний.

– Конечно, страховки от недобросовестных управляющих компаний, как и от дураков, нет. Поэтому периодически всплывают такие случаи, – добавил Бондаренко.

В Жилинспекцию поступило всего около 250 обращений. Он заверил, что с этими жалобами в городе работают и заставляют пересчитывать суммы, где было незаконное начисление. К слову, по сравнению с ноябрем плата за отопление повысилась примерно на 7 процентов. Поскольку зима хоть и была теплой, однако средняя температура показала на 2,5 градуса ниже, чем в ноябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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