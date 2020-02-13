«Мне не платят, а помогают»: Мама 6-месячной девочки с гигантским родимым пятном на теле рассказала о травле в соцсетях

Вот уже несколько месяцев страна следит за тем, как шестимесячная Вика Хвостанцева переживает сложные операции. Тело малышки на 80 процентов покрыто огромным родимым пятном – невусом. Несколько месяцев родители девочки стучали во все двери, пытаясь добиться помощи в крупнейших больницах и клиниках в России и за рубежом – и везде получали либо отказ, либо предложения лечиться за огромные деньги. Но Петербургский государственный педиатрический медицинский университет взялся прооперировать малышку бесплатно. И только дело пошло в гору, и Вике сделали 16 января первую операцию, как негатив в сторону матери малышки полился оттуда, откуда не ждали.

- Я дала интервью одному изданию. В нем врач показывал фотографии Вики и среди них проскочило фото мальчика, который лечится в Израиле. На его примере врач объяснял, что к нам будет применена такая же методика, - рассказала «КП-Петербург» Мария Хвостанцева.

Родители малышки долгое время искали врачей, которые помогут их дочериФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако мама Вики никак не ожидала получить негативную реакцию. С 10 февраля ей начали писать мамочки, которые лечат своих детей с подобной проблемой за границей. В сообщениях, в комментариях в социальных сетях и закрытых группах по невусу женщины стали обвинять Марию в том, что все фотографии с ее малышкой постановочные для того, чтобы прорекламировать больницу. А за это, якобы, женщина получает деньги.

- Мне тут никто не платит. Они реально помогли. Они убрали за первую операцию очень большой объем и всем то ли обидно, то ли еще что. Почему всем отказывали, а нас взяли в Петербурге, - размышляет Мария.

Оказалось, что поток негатива начался после того, как известная блогер Екатерина Мезенова опубликовала в своем Инстаграм фото Вики с мамой и написала: «Просто полный пипец», «Зачем такое вранье! Это не просто так! В России так не умеют». Сама Екатерина живет в Израиле и тоже лечит своего сына от невуса. Мария очень удивилась такой реакции блогерши, ведь когда она пыталась обратиться за помощью к женщине, так просто ее проигнорировала.

Во время первой операции малышке удалили часть невуса на спинеФото: Предоставлено "КП"

- Я писала Кате, ведь у нее есть опыт и знания в этом деле. Я писала «помоги», но она меня игнорировала, а тут решила красиво ответить, - отметила Мария, добавив, что теперь Екатерина просто обвиняет ее в рекламе.

Обращаться в суд и жаловаться на хейтеров Мария не собирается. Ее главная цель не в том, чтобы наказать кого-то, а помочь людям, которые столкнулись с подобной проблемой и не знают, что делать, куда бежать.

Что касается состояния маленькой Вики, то чувствует она себя хорошо. После операции все ранки зажили, гипс и повязки сняты.

- Завтра мы улетаем в Курган и заодно узнаем точную дату следующей госпитализации. Нам будут убирать спину и бок, - поделилась планами на лечение Мария.

Известно, что всего врачи запланировали восемь этапов лечения – восемь последовательных операций, во время которых невус у малышки будет становиться все меньше и меньше. Все вместе это, по предварительным прогнозам, займет около двух-трех лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/760624" frameborder="0"></iframe> Мама малышки с гигантским родимым пятном на теле рассказала о результатах первой операции.Сергей ВОЛЧКОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Срезали кожу со спины»: на лечение шестимесячной девочки с самым большим родимым пятном на теле уйдут годы

От Вики Хвостанцевой отказались практически все больницы в стране и за рубежом - и только в Санкт-Петербурге малышку согласились бесплатно прооперировать (подробности)

«Как будто в кожаном комбинезоне»: в Петербурге прооперируют девочку с гигантским родимым пятном

Маленькой Вике уже с рождение пришлось переживать нелегкие испытания. Ей противопоказаны прогулки под солнцем, а огромное родимое пятно на ее теле может в любой момент мутировать в злокачественную опухоль (подробности)