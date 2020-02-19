«Сожалею, что увольняют»: Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка прокомментировала уход главврача больницы

В Санкт-Петербурге комитет по здравоохранению уволил с должности главного врача больницы имени Боткина Алексея Яковлева. Причины расторжения контракта чиновники не называют, но по неофициальной версии, заслуженного медика сняли с поста после скандальной истории с побегом четверых пациентов из коронавирусного карантина.

Двое пациентов после побега вернулись сами. Еще двоих пришлось возвращать в больницу через суд. Беглянку Аллу Ильину вернули в больницу сразу же после заседания суда. А вот пациентка Анна Рыбакова не пришла в суд. Теперь ее ищут, чтобы доставить на карантин.

- Я сожалею, что вместо того, чтобы разъяснения давать людям, улучшать законы - увольняют кого-то, - рассказала "КП-Петербург" беглянка Алла Ильина. - Я не знаю этого человека лично, но считаю, что врачи в меньшей степени виноваты в этом. Информация о госпитализации на сутки, сказка про маленького мальчика, которого отпустили сразу на следующий день. Результаты анализов не выдает именно Роспотребнадзор, а не врачи.

Алла Ильина теперь будет находиться в больнице до тех пор, пока медики не получат два подтверждения, что пациентка, вернувшаяся в начале февраля с отдыха в Китае, не больна коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761293" frameborder="0"></iframe> Беглянка Алла Ильина будет находиться в Боткинской больнице минимум до 19 февраля 2020 года.Артем КИЛЬКИН, Роман ЛЯЛИН

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