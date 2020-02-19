«Полтора миллиарда долгов не моя беда»: Главврач Боткинской больницы не жалеет о своем увольнении

В Санкт-Петербурге уволили главного врача больницы имени Боткина Алексея Яковлева. Официальные причины не называются. Причины расторжения контракта чиновники не называют, но по неофициальной версии, заслуженного медика сняли с поста после скандальной истории с побегом четверых пациентов, вернувшихся из Китая, из коронавирусного карантина.

Двое пациентов после побега из медучреждения, пришли назад сами. Еще двоих пришлось возвращать в больницу через суд. Безработную беглянку Аллу Ильину отвезли в палату сразу же после заседания суда. А вот другая пациентка - Анна Рыбакова - в суд не явилась. Теперь женщину ищут, чтобы доставить на карантин. "КП-Петербург" пообщалась с Алексеем Яковлевым и узнала его мнение по поводу увольнения.

Причины увольнения главврача не называютсяФото: Артем КИЛЬКИН

- Алексей Авенирович, здравствуйте, «Комсомольская правда в Петербурге» вас беспокоит…

- О, какая приятная организация. Ну, что вы хотите от меня? Я униженный и оскорбленный, уволенный. Вы понимаете, в чем дело, я профессор инфекционных болезней и эпидемиологии, заведующий кафедрой второго по значимости университета страны (СПбГУ, - прим.ред.). Я все знаю, я все понимаю, я не готов давать комментарии. Потому что я считаю, что допущены грандиозные ошибки, но не мной. Оправдываться я не собираюсь. Честно говорю.

- Вы расстроены?

- Я не расстроен ни одной секунды. Потому что я кризис-менеджер. Я 25 лет вытягивал все из кризиса. Если что-то не устраивает власти, это не мои проблемы.

Новый корпус Боткинской больницыФото: Артем КИЛЬКИН

- Что было сделано вами за это время?

- Построено 112 тысяч квадратных метров новых площадей, отделение особо опасных инфекций. Но я не готов это обсуждать. Уровень претензий не соответствует. Я борюсь за то, чтобы власти начали нормально финансировать этот комплекс. Потому что полтора миллиарда долгов за три года это не моя беда. Было девять проверок за последний год. Все проверяют без конца.

- Какие у вас планы?

- Мои планы - руководить кафедрой университета. Мой индекс Хирша международный выше, чем у всех академиков РАН. Понятно?

- Более чем, Алексей Авенирович.

- До свидания.

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