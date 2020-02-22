Необычная выставка «феи акварели» Елены Базановой открылась в Петербурге

«Фея акварели с голубыми глазами» Елена Базанова – мастер натюрморта с мировым именем – предстала в неожиданном амплуа. В Союзе художников, в залах, где десятилетие назад прошла ее первая персональная выставка, впервые показали ее акварельные пейзажи. Увидеть творчество Елены с новой стороны петербуржцам помог… коронавирус.

СПРИНТ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

– Изначально Елена планировала показать другие работы, но та выставка застряла в Китае по известным причинам, – отмечает председатель правления Санкт-петербургского союза художников Андрей Базанов. – Мероприятие было на грани срыва. Пришлось решать, что делать: оставлять зал пустым либо делать выставку с совершенно другой концепцией.

К счастью, множество работ акварелиста украшают коллекцию фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир», в числе проектов которого – серия пленэров «Мир глазами русских художников».

Продолжая лучшие традиции российского меценатства, фонд «Созидающий мир» под руководством Вячеслава Заренкова осуществляет творческие экспедиции петербургских живописцев в страны Европы и иностранных художников – в регионы России, проведение выставок, издательскую и театрально-концертную деятельность, храмостроительство, реализацию просветительских программ, помощь социальным учреждениям, а также одаренным писателям, художникам и артистам.

Пейзажи проекта «Мир глазами русских художников» дополнили этюдами, созданными на международных пленэрах и в ходе творческих поездок.Фото: Предоставлено организаторами

– Елена участвует в нашем проекте с 2012 года, – рассказывает директор фонда «Созидающий мир» Наталия Берзина. – Все знают Елену как мастера натюрморта, ее работы поражают реалистичностью: ландыши благоухают на бумаге, крыжовник хочется взять в руки, а выпавшую веточку сирени – вернуть в букет. Но она уделяет внимание и другим жанрам. С фондом Елена побывала в пяти творческих экспедициях: в Болгарии, Сербии, Чехии, Италии и Франции. Итогом стала серия замечательных пейзажей, которых в нашей коллекции более 30.

Они и составили основную часть выставки. Пейзажи Елена дополнила этюдами, созданными на международных пленэрах в Китае и в ходе творческих поездок по России и Франции.

Фонд «Созидающий мир» не дал выставочному залу пустовать.Фото: Предоставлено организаторами

– Сам выход на пленер для меня был огромным стрессом: представьте себе, за полтора, максимум три часа надо сделать картину, которая еще и экспонироваться будет! – поделилась Елена Базанова. – Это не просто какое-то баловство: это спортивный забег для художников. А я, к тому же, долгое время до этого работала лишь с натюрмортами. Их пишу практически один к одному: как вижу и ощущаю объект, так и переношу его на бумагу. С пейзажем же так не получается. На пленэре все воспринимается иначе, меняется даже палитра красок.

ВОДА, ВОДА…

Творческие экспедиции по пяти странам в течение трех лет не просто пополнили копилку образов Елены, но и изменили ее стиль. Волей-неволей пейзаж стал пробираться в натюрморты: то художник изобразит глубину тенистого сада, то добавит легких солнечных бликов. Даже сама Базанова отмечает, что «в мазке появилась большая живость».

Неудивительно, что выставка поразила знатоков творчества Елены. Ведущий специалист по научно-просветительской деятельности Русского музея Светлана Погадаева назвала работы «благоуханными и неповторимыми». Профессор кафедры русского искусства Института имени Репина Ольга Кривдина отметила, что «произведения столь разнообразны и многогранны, что отражают в себе душу Елены – светлую и искрящуюся».

На открытие выставки пришло более сотни посетителей.Фото: Предоставлено организаторами

С каждой «картинкой с выставки» связана любопытная история. Вот эту работу, из Италии, Елена писала под дождем, пока гостеприимные итальянцы согревали ее капучино. А после оказалось, что в акварели художница запечатлела дом, где живет сам мэр. Вот та картина, с лодками у залитого солнцем причала, искупалась в море: ветер был настолько сильным, что ее просто сдуло в воду. К счастью, работу вовремя успели достать, но о ее заплыве до сих пор напоминают частички водорослей на бумаге. А рисовать вот эти псковские заснеженные березки помогал мороз: акварель «замерзла» да так и осталась в форме кристаллов.

С каждой «картинкой с выставки» связана любопытная история.Фото: Предоставлено организаторами

– Главный соучастник акварельного события – вода, – делится секретами Елена. – В Петербурге вода мягкая, поэтому акварели «пушистые». А где-то в путешествиях вода была жесткая, и результат получался совершено другой. В Сербии, работая в монастыре Студеница, я вообще писала водой из святого источника, потому что другой найти просто не смогла. А когда работала в Бонне, не успела заполнить баночку водой – и два почтенных джентльмена закинули мне в нее несколько монет.

МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Акварельная техника считается самой сложной и филигранной. По словам Народного художника России Алексея Талащука, «с этой капризной дамой нужно вести диалог очень умело, ее нужно любить: это чувственная техника». И Базановой это удается просто блестяще.

По словам председателя Союза художников, выставка была на грани срыва.Фото: Предоставлено организаторами

О мастерстве художницы на открытии выставки рассказала ее постоянный издатель Татьяна Павлова-Зеленская.

– Мы издавали каталог в Финляндии, которая славится своим уровнем полиграфической продукции, – рассказала Татьяна. – Приехали подписывать листы. На типографии – чистота, порядок, новейшая компьютерная техника, специалисты в красивых комбинезончиках. Нам выделили лучшего печатника. Елена смотрит на первый лист и говорит: «Вот здесь давайте добавим пять процентов мадженты (ряд пурпурных цветов. – Прим. ред.)». Он уверяет, что этого не будет видно, но делает. А затем с помощью электроники сравнивает этот лист с оригинальным цветом. И видит: разница была в те самые пять процентов.

Открытие выставки завершилось поздравлениями и автографами.Фото: Предоставлено организаторами

О секретах техники и о капризной акварели Елена уже 15 лет пишет фундаментальный труд. В печать книга должна выйти к весне 2021 года. Творческих планов, признается художница, много. В их числе и полюбившиеся пленэры.

– Новые поездки уже запланированы, – добавляет Наталия Берзина. – Ведь благодаря таким акциям мы, глядя на картины, расширяем собственные границы и постигаем мир вместе с художниками.

Ландыши Базановой пахнут на бумаге, крыжовник хочется взять в руки, а веточку сирени – вернуть в букет.Фото: Предоставлено организаторами

КОНКРЕТНО:

Выставка: «Акварели Елены Базановой».

Где: Санкт-Петербургский союз художников (Большая Морская ул., 38), Малый зал.

Когда: 18 февраля – 1 марта с 12:00 до 19:00, кроме понедельника.

События: 29 февраля – Елена Базанова проведет экскурсию по выставке и творческую встречу, 1 марта – авторские мастер-классы для детей.

Подробности: (812) 315 74 26.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Участники проекта «Мир глазами художников»: «Мы говорим на одном языке – языке искусства»

Сходить на камерную выставку и увидеть целый мир? Именно такую экспозицию собрали в «Артмузе». Под эгидой Санкт-Петербургского Международного культурного форума «Комсомольская правда» и проект «Созидающий мир» организовали выставку «Мир глазами художников». Лучшие работы выбрали из картин семидесяти живописцев, которые объездили более десяти стран и провели в творческих экспедициях последние семь лет (подробности)

Время маслом: Выставка Льва Дутова открылась в Петербурге

Что такое время? Тысячелетиями философы искали ответ на этот вопрос, но к однозначному выводу так и не пришли. Оно может быть циклическим, историческим и, что главное, конечным... А мгновение? Оно несётся нам навстречу, как белобрысый мальчонка на старом красном велосипеде. Цепь трещит. Огромная отцовская кепка подскакивает на очередной кочке. Он улыбается беззубым ртом, смеется, давит на звонок что есть мочи, обдувая ветром, проносится мимо и так же быстро исчезает за поворотом. На холсте нашей памяти останется всего пара мазков, даже брызгов, как на работах абстракциониста Джексона Поллока: когда осень пропадает под слоем первого снега, от золотых листьев и прощальной песни улетающих птиц сохранится лишь хаотичный ритм красок (подробности)

Не Эрмитажем единым: Художники привезли из путешествий семьсот картин

Говорят, у художников взгляд более зоркий. Они подмечают интересные вещи, к которым мы все привыкли, а потому их не замечаем. А они важны тем, кто хочет что-то понять в этом мире, сохранить детскую свежесть взгляда на жизнь и почувствовать красоту, среди которой мы живем (подробности)

Искусство побега: Выставка Евгения Антипова открылась в Петербурге

Едва двери галереи распахнулись перед публикой, художника окружили друзья и поклонники с цветами и подарками. Вдруг между стендов с холстами в огромном зале пронеслось звонкое эхо, а на мраморный пол из белого пакета потекло что-то алое... (подробности)