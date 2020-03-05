Дочь онколога Павленко, скончавшегося от рака, решила пойти по стопам отца
Смерть петербургского онколога Андрея Павленко для многих стала большой потерей. Врач всю свою жизнь помогал сотням пациентам бороться с раком с раком и за 10 лет провел две тысячи операций, но в итоге страшная болезнь постигла и его. Когда у Андрея нашли рак желудка, он завел блог в Интернете, где рассказывал, как борется с недугом. Но победить болезнь он так и не смог: 5 января 2020 года медик, ставший известным на всю страну, скончался.
Незадолго до смерти Андрей записал обращение для всех сопереживающих. Последние слова онколога трогают до глубины, обращение начинается так: "Если вы это смотрите, значит меня уже нет"... Супруга Андрея опубликовала этот ролик сразу после трагедии...
- Я всегда был для своей семьи надежной опорой и защитой, - писал Павленко. - Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может.
У Андрея остались жена и трое детей
Спустя три месяца после смерти онколога Павленко его жена Анна Гегечкори рассказала, как живет их 15-летняя дочка.
- Средства откладываю на образование деток, - призналась Анна. - Софья готовится к докладу в институте имени Алмазова и СПбГУ в апреле на тему онкологии. Буду стараться держать вас в курсе о наших достижениях.
Анна также поблагодарила в соцсетях всех друзей и знакомых, которые после случившегося помогают ее семье финансово.
Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.
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ИСТОЧНИК KP.RU