Дочь онколога Павленко, скончавшегося от рака, решила пойти по стопам отца

Смерть петербургского онколога Андрея Павленко для многих стала большой потерей. Врач всю свою жизнь помогал сотням пациентам бороться с раком с раком и за 10 лет провел две тысячи операций, но в итоге страшная болезнь постигла и его. Когда у Андрея нашли рак желудка, он завел блог в Интернете, где рассказывал, как борется с недугом. Но победить болезнь он так и не смог: 5 января 2020 года медик, ставший известным на всю страну, скончался.

Незадолго до смерти Андрей записал обращение для всех сопереживающих. Последние слова онколога трогают до глубины, обращение начинается так: "Если вы это смотрите, значит меня уже нет"... Супруга Андрея опубликовала этот ролик сразу после трагедии...

- Я всегда был для своей семьи надежной опорой и защитой, - писал Павленко. - Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может.

У Андрея остались жена и трое детей

Спустя три месяца после смерти онколога Павленко его жена Анна Гегечкори рассказала, как живет их 15-летняя дочка.

- Средства откладываю на образование деток, - призналась Анна. - Софья готовится к докладу в институте имени Алмазова и СПбГУ в апреле на тему онкологии. Буду стараться держать вас в курсе о наших достижениях.

Анна также поблагодарила в соцсетях всех друзей и знакомых, которые после случившегося помогают ее семье финансово.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ему просто не повезло»: известный врач рассказал, почему рак у онколога Андрея Павленко обнаружили так поздно

Болезнь не оставила знаменитому хирургу шансов - и сам он это прекрасно понимал (подробности)

«Перед смертью обвенчался с женой»: друг онколога Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни

Врач, с марта 2018-го боровшийся с раком желудка, ушел из жизни в окружении семьи. У него осталось трое детей - две дочки и сын (подробности)