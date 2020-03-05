2020-03-05T18:12:52+03:00
Общество

Дочь онколога Павленко, скончавшегося от рака, решила пойти по стопам отца

Девушка готовится представить доклад по теме онкологии
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Онколог умер от рака Фото: кадр с видео: youtube.comОнколог умер от рака Фото: кадр с видео: youtube.com
Изменить размер текста:

Смерть петербургского онколога Андрея Павленко для многих стала большой потерей. Врач всю свою жизнь помогал сотням пациентам бороться с раком с раком и за 10 лет провел две тысячи операций, но в итоге страшная болезнь постигла и его. Когда у Андрея нашли рак желудка, он завел блог в Интернете, где рассказывал, как борется с недугом. Но победить болезнь он так и не смог: 5 января 2020 года медик, ставший известным на всю страну, скончался.

Незадолго до смерти Андрей записал обращение для всех сопереживающих. Последние слова онколога трогают до глубины, обращение начинается так: "Если вы это смотрите, значит меня уже нет"... Супруга Андрея опубликовала этот ролик сразу после трагедии...

- Я всегда был для своей семьи надежной опорой и защитой, - писал Павленко. - Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может.

У Андрея остались жена и трое детей

У Андрея остались жена и трое детей

Спустя три месяца после смерти онколога Павленко его жена Анна Гегечкори рассказала, как живет их 15-летняя дочка.

- Средства откладываю на образование деток, - призналась Анна. - Софья готовится к докладу в институте имени Алмазова и СПбГУ в апреле на тему онкологии. Буду стараться держать вас в курсе о наших достижениях.

Анна также поблагодарила в соцсетях всех друзей и знакомых, которые после случившегося помогают ее семье финансово.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ему просто не повезло»: известный врач рассказал, почему рак у онколога Андрея Павленко обнаружили так поздно

Болезнь не оставила знаменитому хирургу шансов - и сам он это прекрасно понимал (подробности)

«Перед смертью обвенчался с женой»: друг онколога Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни

Врач, с марта 2018-го боровшийся с раком желудка, ушел из жизни в окружении семьи. У него осталось трое детей - две дочки и сын (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Санкт-Петербурге Яндекс.Карты и Яндекс.Транспорт стали одним приложением
Сегодня Яндекс.Транспорт объявил о переезде сервиса в мобильное приложение Яндекс.Карты. Оно уже умеет всё то же самое — показывать движение автобусов, сохранять маршруты в избранное и многое другое
Новости 24
На Петроградской стороне 9 марта изменятся троллейбусные маршруты
Инспектора Жилкома не нашли нелегальных жильцов в проблемном доме на Ремесленной
Перехватывающая парковка появится у станции метро «Выборгская»
Первый детсад появился на намыве Васильевского острова
Ревнивец пробил голову экс-жене, убил ее друга и скрылся с трупом в багажнике Mercedes
Олег Эргашев официально стал вице-губернатором Петербурга
Напавший с монтировкой на директора петербургский школы, окажется на скамье подсудимых
Проректор медуниверситета имени Мечникова рассказал о ситуации с карантином из-за коронавируса
Пять рейсов задержано в аэропорту Пулково
Обвиняемый в педофилии петербуржец проведет 14 лет в колонии с принудительным лечением
Поликлинику в Петроградском районе закрыли из-за пациента с подозрением на коронавирус
Историческое здание у Исаакиевского собора продадут с аукциона
Рыжему псу-путешественнику из «Чижика», пытаются помочь в Петербурге
Три тысячи литров пива изъяли во время рейда на оптовом рынке на улице Салова
Петербурженка пожаловалась на сына, который постоянно ее избивает
Женский экипаж ГИБДД выйдет в рейд «Нетрезвый водитель» перед 8 марта
Необычно сложная пробка образовалась на КАД
Довыборы в ЗакС Петербурга из-за смерти депутата назначены на 7 июня
Автомобилист на «Паджеро» разбил восемь машин, сломал столб и въехал в ворота больницы на Арсенальной набережной
В Репино дом пенсионерки обнесли на 3 миллиона рублей