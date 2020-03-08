2020-03-08T13:22:25+03:00
Происшествия

«Допросим в качестве подозреваемого»: Сына судьи, в квартире которого был застрелен школьник, задержали

Следствие будет просить посадить мальчика под домашний арест
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сына судьи допросят в качестве подозреваемого по делу о застреленном 14-летнем школьнике в Петербурге.Сына судьи допросят в качестве подозреваемого по делу о застреленном 14-летнем школьнике в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Днем 8 марта полицейские задержали 14-летнего школьника в Петербурге, который оказался лучшим другом застреленного накануне мальчика. После трагедии на вечеринке подросток сбежал в Пушкин. В ближайшее время одноклассника будут допрашивать в качестве подозреваемого. Уже известно, что следствие намерено просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Резонансное дело дошло до главы СК РФ Александра Бастрыкина.

- Председатель СК России поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, а также выяснить, в каких условиях в квартире хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ. В настоящее время продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, назначены необходимые экспертизы, устанавливается мотив убийства. Орудие преступления, изъятое на месте происшествия, направлено на экспертизу, - сообщает пресс-служба СК России по Петербургу.

Добавим, что некоторые одноклассники парней не верят в то, что между лучшими друзьями могла возникнуть ссора. По их словам, они не конфликтовали, были не разлей вода и могли убить друг за друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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