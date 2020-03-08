Сын судьи рассказал, как пуля из ружья отца попала в голову его 14-летнему другу

В Петербурге следователи закончили допрос 14-летнего сына судьи Андрея (имя изменено - прим.ред.). Парня доставили в СКР только на следующие сутки после трагедии. ЧП произошло в квартире служителя Фемиды. Андрей пригласил своего лучшего друга Ивана и еще троих одноклассников посмотреть у него дома хоккей. Ребята болели за СКА, пили колу и ели чипсы. Все проходило без алкоголя и ссор, когда сын судьи решил похвастаться своим друзьям ружьями отца. В этот момент и произошел роковой выстрел.

В ружье оказалась пуля. Предварительно, ее мог забыть сам судья. Ваня получил огнестрельное ранение в голову. От травм он сразу же скончался. Сын судьи запаниковал и вытащил тело из квартиры на лестничную клетку, после чего сбежал. Нашли его лишь на следующий день. Парень признался, что не хотел скрываться и просто поддался панике.

Погибший был лучшим другом сына судьиФото: СОЦСЕТИ

- Мой подзащитный признал свою вину и объяснил, что все произошло по неосторожности, - пояснил "КП-Петербург" адвокат парня Артем Баконин. - Сейчас мы едем в Колпинский суд на избрание меры пресечения. Следствие будет просить домашний арест.

Адвокат Ивана также уточнил, что семья судьи поможет родителям погибшего школьника с похоронами. Ночь испуганный парень провел в лесу, где пытался собраться с мыслями. Андрей до сих пор не может отойти от шока. Его друзья говорят, что с Иваном они были лучшими друзьями. Парни были готовы "убить друг за друга".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Петербурге у квартиры судьи найден труп 14-летнего школьника

Возбуждено уголовное дело по статье убийство (подробности)

«Были лучшими друзьями, но Андрей мог вспылить»: В квартире сына судьи застрелили 14-летнего школьника

Парни смотрели хоккей, когда прозвучал выстрел из ружья (подробности)

«Ели чипсы, пили колу и шутили»: Один из участников вечеринки в квартире сына судьи рассказал, что было до убийства

По одной из версий, сын служителя Фемиды выстрелил в голову своему лучшему другу из ружья отца (подробности)