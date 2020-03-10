Отважный мужчина спас от верной смерти 11-летнего школьника, провалившегося под лед в Приозерске

10 марта в Приозерске успешно спасли 11-летнего школьника, провалившегося под лед у Финского песчаного пляжа. Любопытный мальчик гулял вблизи залива и заприметил палатку, установленную на пантоне. Интерес поборол страх, и путешественник решил изучить конструкцию самостоятельно. Но лед оказался хрупким, и мальчик мигом упал в холодную воду.

Школьник запаниковал, пытаясь зацепиться руками за острые края полыньи, но ему не удавалось выбраться. Оставалось лишь кричать и надеяться на помощь прохожих. К счастью, поблизости был местный житель Александр. Не сомневаясь ни секунды, он бросился вызволять тонущего парня. Добравшись до мальчика, мужчина сам провалился под лед, но ему хватило сил вытолкнуть ребенка на поверхность пантона. Затем он удачно выбрался сам.

Та самая палатка, до куда пытался дойти мальчик. Обратите внимание на тонкий лед. Фото: 47.mchs.gov.ru

Продрогшая до костей парочка осталась на "островке" и молилась на помощь спасателей, ведь на лед было опасно возвращаться. Тем временем Александр пытался согреть и успокоить испуганного мальчика.

- Сотрудников МЧС вызвала женщина, невольно ставшая очевидцем происходящего. Спасатели прибыли спустя две минуты. Они с помощью надувного плота доставили на берег сначала мальчика, а потом мужчину. Ребенок не пострадал, он был спокоен, хотя стресс, конечно, испытал. Его отвезли в приемный покой больницы, одев в теплые куртки, - рассказывает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Медики осмотрели ребенка и позже передали его родителям. Что касается его спасителя, то Александр скромно отказал врачам на предложение проехать в больницу, сел в свой автомобиль и уехал домой переодеваться.

Спасатели МЧС вновь призывают пресекать шалости детей вблизи водных объектов и напоминают, что выход на лед смертельно опасен. Только в этом году «Комсомолка» писала о двух летальных случаях: в Лахтинском разливе и «Пятом карьере».

Добавим, что в Петербурге запретили выходить на лед до 15 апреля 2020 года.