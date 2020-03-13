Летним террасам в кафе и ресторанах Петербурга могут продлить срок работы

Сезон летних кафе и веранд обычно стартует в Петербурге с начала мая. В это время уже вовсю цветет весна, поэтому посидеть на свежем воздухе любят и местные жители, и туристы. Простоять на улицах такие кафе по правилам могут все лето и начало осени – до 30 сентября. Однако скоро срок их размещения может стать на целых полтора месяца больше. Смольный предлагает разрешить рестораторам ставить летние террасы с 16 апреля до 30 октября.

Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете имущественных отношений, такая инициатива обсуждается уже давно. Но теперь она близка к реализации. В городской закон «О размещении нестационарных торговых объектов» готовы поправки.

– Сейчас документы находятся на согласовании в исполнительных органах госвласти. Как только их подпишет губернатор, то мы внесем проект на рассмотрение в Законодательное собрание, – отметили в пресс-службе Комитета.

После чего инициативе еще предстоит пройти три чтения в городском парламенте. И при положительном решении депутатов летние кафе в городе будут работать дольше. К слову, Петербург уже взял курс на упрощение условий для владельцев таких террас. Таким образом власти собираются бороться с незаконно установленными кафе. Например, в начале этого года уже сняли ограничения на высоту и площадь пристроек. Конечно, это не касается тех кафе, что находятся в зоне охраны культурного наследия. Последние не должны превышать сорока квадратных метров.

Кстати, последние годы проблема с незаконными летними кафе в городе стоит остро. Часто на пристройки жалуются активисты. Ведь иногда террасы ставят с таким «размахом», что пешеходам просто негде пройти. В том числе и на многострадальной улице Рубинштейна, где давно идет борьба местных жителей и владельцев баров и кафе. С другой стороны, рестораторы жалуются на очень сложную процедуру согласования их установки и не первый год просят ее упростить.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Красимир ВРАНСКИ, лидер движения «Красивый Петербург»:

– Если эти террасы не мешают проходу граждан, находятся на широких тротуарах, то они привлекают людей – это хорошо и приятно. Но зачастую подобные летние кафе строятся на газонах, узких тротуарах, загромождают улицы, и каждое лето люди жалуются на это. Ничего плохого в том, что летим верандам продлевают сроки, нет, но только с оговоркой – если они не мешают.