Российские синхронистки станцевали под UNO в воде, чтобы поддержать Little Big из-за отмены Евровидения

Евровидение отменили, но челлендж UNO от Little Big живет и здравствует. Чтобы поддержать петербургских музыкантов, девушки из сборной России по синхронному плаванию станцевали под мега-популярную композицию прямо в воде. И даже под водой.

- Несмотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню UNO, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы – лучшие! - написала одна их сспортсменок в своем «Инстаграме», где опубликовано видео.

Всего в подводных съемках клипа приняли участие шесть человек. Пятеро синхронисток танцевали, а одна была оператором. Пользователи соцсетей уже оценили творчество девушек: «Молодцы девчонки, круто получилось»; «Супер! Повеселили»; «Валяюсь под столом»; «Это просто супер! Вы умнички! А ребята в следующем году взорвут Евровидение».

allashishkina_rusallo4ka Сборная России по синхронному плаванию поддержала флешмоб UNO от Little Big несмотря на отмену Евровидения

Напомним, что ранее под UNO станцевали работники Ленинградской атомной станции. Они захотели поддержать своего земляка и лидера Little Big Илью Прусикина, выросшего в Сосновом Бору. А сам клип петербургских музыкантов набрал уже больше 25 миллионов просмотров.

Что касается Евровидения, то. по решению организаторов, конкурс состоится через год все там же, в голландском Роттердаме. Участники останутся те же, а вот песни им, скорее всего, придется писать новые. По правилам, композиция должна быть написана незадолго перед конкурсом, чтобы заранее не набрать популярность у слушателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767316" frameborder="0"></iframe> Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…

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