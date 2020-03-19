2020-03-19T10:54:07+03:00
Спорт

Российские синхронистки станцевали под UNO в воде, чтобы поддержать Little Big из-за отмены Евровидения

Красочное видео девушки из сборной России опубликовали в своем «Инстаграме»
Петр КИБЕР
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Российские синхронистки станцевали в воде под Little Big. Фото: кадр с видео / instagram.com/allashishkina_rusallo4kaРоссийские синхронистки станцевали в воде под Little Big. Фото: кадр с видео / instagram.com/allashishkina_rusallo4ka
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Евровидение отменили, но челлендж UNO от Little Big живет и здравствует. Чтобы поддержать петербургских музыкантов, девушки из сборной России по синхронному плаванию станцевали под мега-популярную композицию прямо в воде. И даже под водой.

- Несмотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню UNO, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы – лучшие! - написала одна их сспортсменок в своем «Инстаграме», где опубликовано видео.

Всего в подводных съемках клипа приняли участие шесть человек. Пятеро синхронисток танцевали, а одна была оператором. Пользователи соцсетей уже оценили творчество девушек: «Молодцы девчонки, круто получилось»; «Супер! Повеселили»; «Валяюсь под столом»; «Это просто супер! Вы умнички! А ребята в следующем году взорвут Евровидение».

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Сборная России по синхронному плаванию поддержала флешмоб UNO от Little Big несмотря на отмену Евровидения
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Напомним, что ранее под UNO станцевали работники Ленинградской атомной станции. Они захотели поддержать своего земляка и лидера Little Big Илью Прусикина, выросшего в Сосновом Бору. А сам клип петербургских музыкантов набрал уже больше 25 миллионов просмотров.

Что касается Евровидения, то. по решению организаторов, конкурс состоится через год все там же, в голландском Роттердаме. Участники останутся те же, а вот песни им, скорее всего, придется писать новые. По правилам, композиция должна быть написана незадолго перед конкурсом, чтобы заранее не набрать популярность у слушателей.

Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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