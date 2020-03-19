Российские синхронистки станцевали под UNO в воде, чтобы поддержать Little Big из-за отмены Евровидения
Евровидение отменили, но челлендж UNO от Little Big живет и здравствует. Чтобы поддержать петербургских музыкантов, девушки из сборной России по синхронному плаванию станцевали под мега-популярную композицию прямо в воде. И даже под водой.
- Несмотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню UNO, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы – лучшие! - написала одна их сспортсменок в своем «Инстаграме», где опубликовано видео.
Всего в подводных съемках клипа приняли участие шесть человек. Пятеро синхронисток танцевали, а одна была оператором. Пользователи соцсетей уже оценили творчество девушек: «Молодцы девчонки, круто получилось»; «Супер! Повеселили»; «Валяюсь под столом»; «Это просто супер! Вы умнички! А ребята в следующем году взорвут Евровидение».
Напомним, что ранее под UNO станцевали работники Ленинградской атомной станции. Они захотели поддержать своего земляка и лидера Little Big Илью Прусикина, выросшего в Сосновом Бору. А сам клип петербургских музыкантов набрал уже больше 25 миллионов просмотров.
Что касается Евровидения, то. по решению организаторов, конкурс состоится через год все там же, в голландском Роттердаме. Участники останутся те же, а вот песни им, скорее всего, придется писать новые. По правилам, композиция должна быть написана незадолго перед конкурсом, чтобы заранее не набрать популярность у слушателей.
Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Мало ли что я ему говорила»: Мать Ильи Прусикина из Little Big, советовавшая ему бросить музыку, гордится своим сыном
В интервью «КП» женщина рассказала, как готовится к выступлению сына на «Евровидении 2020» в Нидерландах (подробности)
«Песня будет веселой»: Солист Little Big рассказал, с чем выступит на «Евровидении 2020»
На сцену в Роттердаме выйдут все участники эпатажной группы. Илья Прусикин пообещал "Комсомольской правде", что не будет подстраиваться под конъюнктуру конкурса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU