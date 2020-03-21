2020-03-21T17:08:15+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 21 марта 2020 года: Два новых больных появились в Боткина

Количество зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось на два человека
Полина ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Петербурге 20 марта увеличилось на два человека.Количество зараженных коронавирусом в Петербурге 20 марта увеличилось на два человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Северной столице зарегистрированы новые случаи заболевания инфекцией COVID-19. Как стало известно в субботу, 21 марта 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на два человека. Сейчас оба находятся в больнице имени Боткина. Таким образом, число зарегистрированных случаев в городе достигло 16 человек. Пол и возраст новых пациентов с коронавирусом пока не известен. Информация уточняется.

Также по состоянию на утро 21 марта в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус находятся 340 пациентов с признаками ОРВИ. Среди них 19 детей. За прошедшие сутки в стационар поступили 74 человека, а выписались 55 человек.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса в 18 регионах. Общее число зараженных по стране выросло до 306 человек.

Напомним, что двоих петербургских пациентов из тех, у кого диагноз был подтвержден, уже выписали. Это студент из Милана Рикардо Пизатти и 23-летняя петербурженка, попавшая в больницу после отдыха в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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