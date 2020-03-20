«Самочувствие прекрасное!»: Как живут выздоровевшие от коронавируса россияне

Пока паникеры рассказывают друг другу страшилки про коронавирус, из больниц уже выписали первых выздоровевших пациентов. Девять человек в России полностью излечились от Covid-19. И, как говорят сами счастливчики, вирус в общем-то не так страшен, как его малюют. Например, в Петербурге из Боткинской больницы вернулись к своим домочадцам два человека. Это студент третьего курса из Милана Рикардо Пизатти и 23-летняя петербурженка, попавшая под карантин после отдыха в той же Италии. Сами пациенты строго-настрого запретили рассказывать о себе. Но «Комсомолка» выяснила, как они себя чувствуют, переболев вирусом, о котором говорят во всем мире.

«СИМПТОМЫ ПРОПАЛИ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ»

Рикардо Пизатти прилетел в Петербург 29 февраля. Итальянец доложен был учиться в медицинской академии по программе обмена. В Пулково его встречали наши студенты. Все вместе они поехали в общежитие, а потом устроили Масленицу: ели блины и провожали зиму. Ребята хорошо повеселились, но 2 марта у Рикардо поднялась температура и его срочно госпитализировали в Боткинскую больницу вместе с четырьмя другими студентами. А само общежитие закрыли на карантин.

Евгению, как и других студентов уже выписали из больницы Фото: mashkova.ru

- Уже на следующий день и дальше температуры у него не было, - рассказала «КП» подруга Рикардо Евгения. - Мы с ним переписывались, потому что нас тоже отвезли в больницу на карантин. День-два, как он говорил, у него болело горло. А потом все прекратилось и больше не было никаких симптомов.

Больше всего Рикардо переживал, что заразил своих новых русских друзей.

- Он очень за нас беспокоился и постоянно извинялся, - улыбается Женя. - Но нас все обошло стороной. В больнице мы переписывались иногда. Я передавала ему через свою маму печенье и фрукты. Макароны в больнице точно не сравнить с итальянской пастой (смеется).

Никто из них не подхватил коронавирус от Рикардо Фото: mashkova.ru

«ХОТЕЛ УЛЕТЕТЬ ОБРАТНО В ИТАЛИЮ»

Сейчас Рикардо и всех его друзей отпустили домой. На этом приключения этого итальянца в России закончились.

- Нас выписали с Рикардо в один день, - делится девушка. – У всех было хорошее настроение. Единственное, в это день выпал снег. Хотя раньше было солнышко. Но самое главное, что мы сделали в первую очередь – это покушали то, что хотели. Рикардо наша помощь была не нужна. С ним были два человека - куратор и еще один студент-итальянец.

Все студенты были рады выписке Фото: mashkova.ru

Сейчас, по словам студентки, Рикардо должен быть уже в Италии.

- Мы 19 марта с ним переписывались, он сказал, что улетит, если не отменят его рейс, - пожимает плечами Женя. - Сказал, что у него хорошее самочувствие. Про нас спрашивал, как мы. Мы с ним обсудили, что карантин очень грустная вещь. Неприятно сидеть дома и заниматься дистанционно.

Сейчас Рикардо чувствует себя прекрасно, никаких симптомов у него больше не проявлялось. Сам же итальянец от общения с прессой отказался. Его немного смущает, что из-за него в Петербурге было столько шума. Но парень рад, что не стал переносчиком болезни. Что же касается выписанной из больницы россиянки, она попросила врачей не раскрывать свою фамилию, чтобы избежать публичности. Но по словам врачей, она тоже чувствует себя прекрасно!

Студенты вернулись к обычным делам Фото: mashkova.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764799" frameborder="0"></iframe> Студенческое общежитие в Петербурге, где жил итальянский студент с коронавирусом, закрыли на карантин.Сергей ВОЛЧКОВ

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