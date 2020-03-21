За ценами на гречу и фейками о коронавирусе в Петербурге следят в мониторинговом центре

Сколько стоит греча? Какая обстановка в супермаркете у Гостиного Двора? Сколько петербуржцев прибыло из-за границы и, возможно, привезло с собой вирус? Ответить на все эти вопросы способны в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, созданном на базе Городского мониторингового центра.

– Буквально за три дня мы по примеру правительства создали свой отдельный городской информационный центр, чтобы отслеживать ситуацию, – пояснил губернатор Александр Беглов в ходе своего визита. – Вся информация изо всех источников – в том числе из федерального центра – стекается сюда, обрабатывается и анализируется по 130 показателям.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Мониторинговый центр начал свою работу в минувший вторник. Он разместился в Едином центре аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

На огромных экранах – данные о здоровье, обеспечении продуктами питания, транспортной загруженности, работе школ и садиков. Вскоре сюда же будут направлять и информацию о работе и обеспеченности расходниками 126 пунктов сбора биоматериалов для желающих провериться на коронавирус.

На экранах – данные о здоровье, обеспечении продуктами питания, транспортной загруженности, работе школ и садиков.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Здесь работает восемь специалистов – по одному представителю от ведомства, – рассказывает директор Городского мониторингового центра Виктор Серков. – При необходимости дополнительно привлечем работников и органы власти. Есть помещения для отдыха и приема пищи, поэтому, если будет нужно, готовы перейти на круглосуточный режим работы. Сейчас необходимости в этом нет.

В центре работает восемь специалистов – по одному представителю от ведомства.Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство экранов занимают данные по числу заболевших, обратившихся за помощью, находящихся в стационаре: 16 петербуржцев с подтвержденным диагнозом, 288 – в стационарах, 1427 человека под домашним наблюдением, 3647 сдают анализы, а 9387 уже протестировали. Так как коронавирус вызывает те же симптомы, что и обычная ОРВИ или грипп, следят и за заболеваемостью ими.

– С подозрением на заражение за сутки госпитализировано 77 человек, – отмечает Виктор Серков.

ПОД ВЗОРОМ КАМЕР И УЧАСТКОВЫХ

О себе все прибывшие из-за границы петербуржцы обязаны сообщить по номеру «112». Служба работает на соседнем с Центром мониторинга этаже: 20 специалистов отвечают на звонки в режиме нон-стоп.

В среднем за сутки поступает полторы тысячи звонков, связанных с коронавирусом (всего же принимают более 11 тысяч звонков в сутки). За 20 марта зарегистрировали 1653 таких звонка, при этом 1119 переключили на «скорую». Всего же с 6 марта по телефону «112» поступило 8875 подобных обращений, при этом в 4897 случаях звонили просто зарегистрироваться.

О себе все прибывшие из-за границы петербуржцы обязаны сообщить по номеру «112».Фото: Артем КИЛЬКИН

– Официальное распоряжение говорит о том, что по номеру «112» должны регистрироваться люди, прибывшие из-за рубежа. Если они плохо себя чувствуют, сразу переключаем их на «скорую», – поясняет начальник службы «112» в Петербурге Марина Ветрова. – От нас сведения попадают в Комитет по здравоохранению. Мы не консультируем по больничным листам, не делаем анализы, при этом часто спрашивают именно о больничных, потому что не во всех районах этот вопрос решен. Много вопросов и о том, что нужно делать, хотя все сведения о профилактике и карантине подробно расписаны на сайте стопкоронавирус.рф. Порой нас даже про гречу спрашивают!

Люди, прибывшие из-за границы без симптомов болезни и не сообщившие о себе, рискуют нарваться на уголовную ответственность. Провести две недели в домашнем карантине – их обязанность.

20 специалистов отвечают на звонки в режиме нон-стоп.Фото: Артем КИЛЬКИН

– У нас в городе более 40 тысяч камер, есть команда МВД, чтобы участковые отслеживали тех, кто самоизолировался, чтобы они не выходили на улицу: карантин есть карантин, – объясняет Александр Беглов. – Личный транспорт, который есть у многих, тоже легко отследить. Словом, методы поиска тех, кто не зарегистрировался, и контроля сидящих в самоизоляции есть.

ГРЕЧКА ЕСТЬ, МАСОК НЕТ

Под пристальным вниманием специалистов центра – спрос на товары первой необходимости, их стоимость, объемы запасов. Мониторят 40 товаров: греча, рис, мука, хлеб... По данным Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), запасов хватит на восемь недель торговли, а объемы социально значимых товаров на складах увеличены в два-четыре раза.

– Сейчас спрос значительно упал, – поясняет Серков. – Одновременно скорректировались и цены. Был небольшой прирост в три-пять процентов, связанный с ажиотажным спросом. К тому же, многие заказывали продукты с доставкой, а это стоит дороже. Но ситуацию удалось стабилизировать. Будем следить, чтобы не допустить необоснованного роста цен.

За обстановкой в супермаркетах наблюдают через камеры в торговых залах, на кассах и парковках.Фото: Артем КИЛЬКИН

За обстановкой в супермаркетах наблюдают через камеры в торговых залах, на кассах и парковках.

– Запасы продовольствия в городе достаточно, – подчеркивает Беглов. – Что-то все уперлись в эту гречку. Ну, и гречка есть. Есть и перловка, и другие крупы. Дефициту способствуют только спекулянты.

Мониторинговый центр начал свою работу в минувший вторник.Фото: Артем КИЛЬКИН

В аптеках тоже не наблюдают дефицита лекарств. Разве что масок.

– Масок нет: спекулянты скупают их у производителей на корню, а потом продают втридорога, – отмечает губернатор. – Но специалисты не раз говорили, что маски не спасают: они нужны только заболевшим и врачам. Медики масками обеспечены: уже закупили и сейчас дополнительно закупаем специальные маски для персонала.

ГОСТЯМ НЕ РАДЫ

С 17 марта все 743 школы города перешли на удаленку. По данным центра на 20 марта, в садики перестали водить 73 159 ребят, а в школах дистанционно учатся 205 973 подростка (остальные 308 тысяч ребят уже ушли на каникулы).

Опустел и общественный транспорт. За неделю общий пассажиропоток снизился на 20 процентов и составил 3 986 881 пассажира. На железнодорожном и воздушном транспорте – падение вплоть до 30 процентов, в метро – 25 процентов.

Под пристальным вниманием специалистов центра – товары первой необходимости.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Полностью город закрыть нельзя, нельзя закрыть все рестораны, метро. А иначе что тогда будет? – поясняет Александр Беглов. – Нельзя сказать, как ситуация будет развиваться завтра и послезавтра, но на все случаи есть четкий план действий с мерами, которые вводятся, согласно расчетам математической модели, в зависимости от двух переменных – количества заболевших и числа находящихся под наблюдением. Надеюсь, благодаря ответственности и дисциплине петербуржцев, процесс пойдет на снижение. Сплотиться, когда сложно, и не дать город в обиду – это в нашем ленинградском и петербургском характере.

В среднем за сутки поступает полторы тысячи звонков, связанных с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отслеживать фейки о коронавирусе в Петербурге – одна из задач мониторингового центра. Людей, их распространяющие, обещают находить и наказывать.

– Очень многие россияне собираются на время каникул приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал: музеи закрыты, театры закрыты, заведения закрыты. Нечего здесь делать, – добавляет Беглов. – Это может быть просто опасно и для них, и для нас. Так что от поездок в Петербург рекомендую воздержаться.