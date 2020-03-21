2020-03-21T16:50:59+03:00
Общество

Беглов призвал россиян воздержаться от поездок в Петербург

Губернатор также отметил, что город из-за коронавируса закрывать не планируют
Анна ПОСЛЯНОВАПолина ЖУКОВА
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Алекандр Беглов попросил российских туристов не приезжать в Петербург.Алекандр Беглов попросил российских туристов не приезжать в Петербург.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил российских туристов пока не приезжать в культурную столицу на отдых и каникулы. Эту тему градоначальник затронул во время открытия городского центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу, 21 марта.

– Сейчас очень многие собираются приехать в Петербург – каникулы у детей большие. Но я бы не рекомендовал этого делать. Театры, кинотеатры и другие заведения закрыты. И по большому счету здесь нечего делать. Это может быть опасно и для нас, и для самих туристов, – заявил Александр Беглов.

Он также отметил, что власти не планируют закрывать Петербург, а в городе принимаются необходимые меры по нераспространению COVID-19.

– У нас есть четкий план действий, который сегодня подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, эффективны. Мы не даем массового распространения, – сказал губернатор. – Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть метро, рестораны. Что тогда будет?

Обратился градоначальник и к петербуржцам, подчеркнув, что с ситуацией в городе справиться можно только вместе.

– Я рассчитываю на помощь наших горожан – на ответственность и самодисциплину. И на то, что мы сдержим ситуацию, – добавил Александр Беглов.

Напомним, что в Петербурге действуют ограничительные меры в связи с коронавирусом. В том числе, введен запрет на массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Школьники и студенты учатся дистанционно, свадьбы рекомендуют пока не проводить, а все учреждения культуры в городе временно приостановили свою работу – это и театры, и музеи, и кинотеатры. Сейчас на лечении с подтвержденным коронавирусом в Петербурге всего 12 пациентов, еще один человек – из Ленинградской области. В Северной столице было зафиксировано 14 случаев коронавируса, двоих пациентов уже выписали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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