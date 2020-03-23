Девушка, находящаяся на домашнем карантине по коронавирусу, умерла от утечки газа

В Ленинградской области произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь 18-летней девушки. Жительница Петербурга 11 марта вернулась из Италии и отправилась на домашний карантин для профилактики коронавирусной инфекции. Однако, по печальному стечению обстоятельств, она умерла. Ночью 22 марта ее настигла смерть от удушья. Причиной стала не новая болезнь, а утечка газа.

- Около двух часов ночи 51-летняя хозяйка частного коттеджа в деревне Аро, Всеволожского района, услышала крик своей дочери. Девочка звала на помощь из своей комнаты, расположенной на втором этаже частного дома, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина забежала в комнату и увидела девушку, которая задыхалась. Мать вызвала скорую, но это не помогло. Ее дочь скончалась еще до прибытия «кареты» медиков.

Зато врачи смогли оказать медицинскую помощь отцу девушки, 42-летнему мужчине. С симптомами удушья он помещен на амбулаторное лечение.

Оказалось, что причиной трагедии стала утечка газа. Газовое оборудование было установлено в подвале дома для отопления. Около 02:00 произошло срабатывание датчика утечки газа.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса во многих городах России, в частности Москве и Петербурге, запрещены массовые мероприятия, закрыты театры и музеи. Также у школьников продлены каникулы, а студенты переведены на удаленное обучение. Врачи рассказали о симптомах нового заболевания.

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