Замурчательные советы: Котики показали, как пережить пандемию коронавируса

Весь мир сейчас переживает не простое время – пандемию коронавируса. В России на 20 марта зарегистрировано 199 случаев заболевания «китайской пневмонией». Во многих городах страны школьники и студенты перешли на домашнее обучение, а взрослые на дистанционную работу для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Петербургский университет ИТМО составил 10 важных правил о том, как пережить пандемию коронавируса без последствий. А чтобы эти «замурчательные» советы лучше запоминались, для иллюстрации были использованы милые котики.

В Петербурге появились коты, которые объяснили, как защититься от инфекции / Фото: ИТМО

- Часто мой руки не менее 20 секунд под проточной водой с мылом. Если нет возможности помыть руки, используй антисептик с содержанием спирта не менее 60 процентов, - гласил одно из правил.

Мыть руки очень важно / Фото: ИТМО

Трогать себя за лицо лишний раз не стоит, на руках может быть зараза / Фото: ИТМО

Упитанные котики советуют воздержаться от поездок, в первую очередь заграничных. По возможности больше времени проводить дома и меньше контактировать с окружающим миром.

Вспомнить завет Бродского - не выходить из комнаты / Фото: ИТМО

Стараться избегать общение с простывшими людьми / Фото: ИТМО

Передвигаться лучше не на общественном транспорте, а личном / Фото: ИТМО

Также рисованные пушистики поведали, как действовать при первых симптомах заболевания. Важно не бежать сразу же в поликлинику, а вызвать врача на дом, сообщив о своем состоянии.

Не бежать в поликлинику при симптомах болезни, а вызвать врача на дом / Фото: ИТМО

Маски нужно носить только заболевшим, чтобы не передавать дальше инфекцию / Фото: ИТМО

Чихать и кашлять аккуратно в бумажный платок, чтобы не заражать окружающих / Фото: ИТМО

- Берегите пожилых людей – наших бабушек и дедушек – они сейчас самые уязвимые, - напомнил толстый, уютный кот.

Окружить заботой дедушек и бабушек, ведь они в группе риска / Фото: ИТМО

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