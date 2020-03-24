«Сдавил шею руками и выстрелил»: Дело историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, поступило в суд

В Петербурге в скором времени начнется суд над бывшим преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым. 63-летний историк в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года убил свою возлюбленную 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Пара жила вместе на набережной Мойки. По словам Соколова, он планировал свадьбу со своей бывшей студенткой, но все изменилось в один вечер. Соколов и Ещенко поссорились, доцент вспылил и застрелил девушку. Сам историк уже признал свою вину и дал подробные показания.

- Обвинение утверждает, что примерно с 2.36 по 03.00 ночи Соколов во время бытового конфликта из-за взаимной ревности взял незаконно хранящийся в квартире обрез охотничьего карабина "ТОЗ-17-01" и произвел из него с близкой дистанции выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Девушка продолжала подавать признаки жизни, после чего Соколов из обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Тело было выброшено в МойкуФото: Роман ЛЯЛИН

После этого Соколов расчленил тело любимой ножовкой по дереву, двумя кухонными ножами и топором, а затем выбросил в Мойку. Сейчас дело поступило в Кировский районный суд Петербурга. Там отмечают, что бывшему доценту нужно будет самому присутствовать во время судебных заседаний. Видеосвязь не предусмотрена.

О том, как сам Соколов описывает ту роковую ночь, читайте на kp.ru в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743376" frameborder="0"></iframe> За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

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