2020-03-18T12:49:32+03:00
Происшествия

СКР закончил расследование уголовного дела историка Соколова, убившего студентку-любовницу

Доцент СПбГУ признал свою вину, вскоре он предстанет перед судом [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Вскоре Соколов предстанет перед судомВскоре Соколов предстанет перед судомФото: Артем КИЛЬКИН
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63-летний экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, вскоре предстанет перед судом. По версии следствия, 8 ноября 2019 года доцент расправился с возлюбленной в своей квартире на набережной Мойки в Петербурге. Известно, что пара познакомилась в университете, когда Олег Соколов вел лекции у студентов. По словам друзей убитой, преподаватель сразу же запал ей в душу. Вскоре девушка и историк стали встречаться.

Студентка сошлась с доцентом на общей любви к истории Франции и Наполеону. Позже пара стала появляться вместе на реконструкциях, где Олег Соколов представал в образе полководца. Из-за молодой любовницы, которую Соколов называл Изабель, он развелся со своей женой. Ещенко стала жить у него, возлюбленные, как рассказал сам историк "КП", планировали свадьбу. Но из-за дорогого путешествия во Францию торжество пришлось перенести. А 8 ноября в доме влюбленных разыгралась драма. Олег Соколов во время ссоры четыре раза выстрелил в Анастасию из обреза винтовки, после чего расчленил тело и стал выбрасывать по частям в Мойку. Во время очередной вылазки он не удержался и упал в реку. Преподавателя выловили, а вместе с ним и останки Анастасии.

Олег Соколов в суде рассказал, почему произошла ссора Фото: Артем КИЛЬКИН

Олег Соколов в суде рассказал, почему произошла ссораФото: Артем КИЛЬКИН

Историка сразу же задержали. Он написал явку с повинной. А во время суда по мере пресечения Олег Соколов в слезах признался, что Анастасия запрещала ему видеться с дочерьми от предыдущего брака. Чуть позже Соколов отказался от своих слов, заявив, что не будет высказываться негативно о погибшей. Историк уже прошел психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым. И сейчас силовики закончили расследование.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия, - сообщили в СКР. - По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину.

Ещенко была аспиранткой СПбГУ Фото: СОЦСЕТИ

Ещенко была аспиранткой СПбГУФото: СОЦСЕТИ

Сейчас уголовное дело передали в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

- Все стороны действительно закончили ознакомление с материалами уголовного дела, - уточнил адвокат историка Александр Почуев.

Историку грозит до 15 лет колонии.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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