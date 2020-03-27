«Мои родители умирают»: Историк Соколов, обвиняемый в убийстве, рыдал в суде и просил отпустить из СИЗО, но его оставили там

В Октябрьском районном суде Петербурга 27 марта решали, отпустить ли историка Олега Соколова под домашний арест или оставить в СИЗО до суда. На само заседание 63-летнего экс-преподавателя СПбГУ, убившего свою возлюбленную 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, не привезли. Он выступал по конференц-связи. И если в прошлый раз суд ломился от десятков журналистов, то в этот раз здание Фемиды было почти пустое из-за коронавируса.

На заседание пустили только два СМИ - канал и интернет-портал, которые вели трансляции. Адвоката Александра Почуева и самого Соколова такой расклад возмутил.

- Если не пускать журналистов из-за коронавируса - так всех, а не отдельные СМИ! - негодовал историк.

Олег Соколов вышел на связь с судом по видео Фото: Александр ПОЧУЕВ

- Это нарушение принципа равенства и гласности, - поддерживал его Почуев. Но ни судья Юлия Максименко, ни прокурор не увидели здесь нарушений.

Судья начала расспрашивать Соколова, чтобы установить его личность.

- Я инженер-физик, историк, кандидат исторических наук, автор 17 монографий, - разошелся Соколов. Но судья Максименко его оборвала: "Понятно, это пока не очень интересует".

- Я разведен, дети 8 и 12 лет. Они сейчас с бывшей женой. Ранее не привлекался к уголовной ответственности. У меня гайморит, был инфаркт в 2008 году, был поставлен стенд в 2014 году. Сердечник я, - перечислял свои болячки обвиняемый в убийстве.

Соколов просил отпустить его домойФото: Артем КИЛЬКИН

Олег Соколов и его адвокат просили суд отпустить обвиняемого под домашний арест в квартиру родителей.

- Они являются лежачими инвалидами, - пояснил Почуев. - Требуют постоянного ухода, ухаживать за ним некому. Олег Валерьевич единственный сын. Ему также необходимо завершить научные труды, которые он начал писать совместно с жертвой. Потом передать их потерпевшей стороне. Нужно распорядиться своим имуществом.

Соколов, судя по всему, готовился к этому заседанию. Когда его спросили, он тут же разразился пламенной речью.

- Я призываю проявить гуманность не ко мне, ко мне будет применено суровое наказание, которое я приму, - перешел на крик историк Соколов. - Прошу проявить гуманность к моим родителям. Отец при смерти, не может ходить. Точно не доживет до моего возвращения. Он инженер, полковник морской авиации. Провел 42 испытания ядерного оружия на Новой земле. Он был облучен. Он находится в тяжелейшем состоянии. Он меня больше не увидит. Мой отец получал боевые награды. Он отдал Родине свою жизнь. У него непутевый сын. Но почему нужно лишать его возможности попрощаться? Может, ему осталось несколько месяцев.

Анастасия была убита 4 выстреламиФото: СОЦСЕТИ

Олег Соколов также заявил, что его мать пережила блокаду.

- И ей даже некому принести еды, - прокричал Соколов. - Они боятся. Они старики. Я мог бы не только попрощаться, помочь им немножко хотя бы. Решить материальные вопросы с их будущими похоронами. Я просто молю, только ради моих родителей. Скрыться невозможно. Следствие полностью завершено. Я смогу попрощаться с людьми, которые заслужили перед родиной.

Судья в очередной раз попросила обвиняемого сдерживать себя.

- Вы очень увлеклись в своей речи, вы начинаете повторяться. Суд ваши доводы услышал, - пояснила Максименко.

Соколов вскоре предстанет перед судомФото: СОЦСЕТИ

- Я прошу домашнего ареста, - продолжил Соколов. - Зачем так жестоко обходиться с моими родителями? У меня нет никакой возможности убежать. Это очень жестоко. Очень несправедливо.

Как и в прошлый раз Соколов расплакался.

- Олег Соколов обвиняется в особо тяжком преступлении и преступлении средней тяжести, - вынесла решение судья. - Поэтому суд считает, что основания для содержания Соколова под стражей не отпали и сохраняются до сих пор. Опасаясь наказания, Соколов может скрыться, оказать давление на свидетелей. Судом учитываются иные сведения - здоровье, признательная позиция по делу.

Судья оставила Соколова под арестом. Первое заседание по его делу назначено на 9 апреля.

ОФИЦИАЛЬНО

- Обвинение утверждает, что примерно с 2.36 по 03.00 ночи Соколов во время бытового конфликта из-за взаимной ревности взял незаконно хранящийся в квартире обрез охотничьего карабина "ТОЗ-17-01" и произвел из него с близкой дистанции выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Девушка продолжала подавать признаки жизни, после чего Соколов из обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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