2020-04-02T15:35:21+03:00
Общество

Производители объяснили, почему в свободной продаже в Санкт-Петербурге до сих пор нет медицинских масок

Купить маски в Санкт-Петербурге невероятно трудно - мелкие партии, которые появляются на прилавках аптек, разлетаются по рукам в мгновение ока
Сергей ВОЛЧКОВ
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Купить медицинскую маску в аптеках Санкт-Петербурга до сих пор практически невозможно.Купить медицинскую маску в аптеках Санкт-Петербурга до сих пор практически невозможно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге вот уже несколько недель практически невозможно купить медицинские маски. Партии в 100-200 штук, которые ежедневно ложатся на прилавки аптек, сметаются горожанами в мгновение ока. А в некоторых сетях, по словам работников, их даже перестали заказывать — поставщики просто не справляются с огромным ажиотажем и не могут дать никакой конкретной информации по срокам.

Между тем сами предприятия уже давно загружены на 100 процентов. Единственный выход — расширять производство, но сделать это не так просто. Так, в ООО «Маска» - ведущем в Санкт-Петербурге производстве средств индивидуальной защиты — отмечают, что на данный момент основная проблема кроется в оборудовании.

Для работников больниц и поликлиник местным комздравом создан запас масок - две недели назад он насчитывал шесть миллионов штук. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для работников больниц и поликлиник местным комздравом создан запас масок - две недели назад он насчитывал шесть миллионов штук.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Оборудование используется в основном импортное, отечественных аналогов у него нет, - отметили в руководстве предприятия. - А поскольку границы сейчас закрыты, заказ и поставка нужной техники могут занять до трех-четырех месяцев. И ускорить этот процесс, к сожалению, никак нельзя.

Что касается пошива масок на предприятиях, которые занимаются смежной деятельностью — к примеру, на косметических заводах — то этот вопрос,как ранее сообщали изданию комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, уже давно обсуждается прорабатывается на самом верху. Договоренности с бизнесом уже достигнуты, осталось уладить административные и технические вопросы. Если все сложится успешно, к производству масок в городе удастся приступить уже в ближайшие две-три недели.

А вот в соседней Ленобласти малый и средний бизнес уже переориентировались: к пошиву масок приступили местные ателье и швейные цеха. Правительство помогает им материалами и, если потребуется, финансами.

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Люди, близкие к рынку, советуют набраться терпения - скорее всего, это случится нескоро (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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