2020-04-03T00:13:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Бэтмен подал сигнал петербуржцам, напомнив о самоизоляции

Усовершенствованный бэт-сигнал, спроецированный на здание, будет каждую ночь призывать горожан оставаться дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На страже Петербурга во время коронавируса стоит Бэтмен. Фото: Георгий Марков vk.com/niggaphoto_ge_markovНа страже Петербурга во время коронавируса стоит Бэтмен. Фото: Георгий Марков vk.com/niggaphoto_ge_markov
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В Петербурге на одном из зданий появился бэт-сигнал. На проекции знаменитая эмблема супергероя слегка изменена: на черную летучую мышь надели медицинскую маску. Необычный перформанс создали художники из арт-группы «Явь». Адрес держится втайне. Ясно лишь то, что изображение спроектировано на нежилое здание.

В комиксах и кино прожектор с бэт-сигналом принадлежал департаменту полиции города Готэма. Стражи порядка, в случае необходимости, могли направить луч света с данным изображением на ночное небо или дом, чтобы позвать супергероя на помощь. Сам же Бэтмен использовал свой символ как своеобразное оружие психологического давления на преступников. Похоже, петербургские художники остались верны традициям защитника Готэма и решили с помощью бэт-сигнала напомнить горожанам о важности самоизоляции в период распространения коронавируса.

- Даже уличное искусство можно создавать, не выходя на улицу. Эта работа сделана именно так. Бэт-сигнал будет существовать каждую ночь, но адрес мы не скажем, оставайтесь дома. Мы призываем всех соблюдать режим самоизоляции, не нужно рисковать собой и окружающими без веских причин, - пишут члены арт-объединения.

Вдобавок ребята из «Яви» пошутили над сотрудниками коммунальных служб, призвав их закрасить бэт-сигнал. Этот вызов наверняка является отсылкой на то, что граффити «Крутое пике» от команды HoodGraff, появившееся на Моховой улице, закрасили уже на следующий день.

Напомним, ранее арт-группа «Явь» украсила стены дома у набережной Обводного канала, нарисовав там трех великих правительниц. Это был подарок всем женщинам на 8 марта.

Художники обещают подавать бэт-сигнал каждую ночь. Фото: СОЦСЕТИ

Художники обещают подавать бэт-сигнал каждую ночь. Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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