2020-04-04T15:18:02+03:00
Общество

«Ничего необычного»: Динозавр выкинул мусор в закрытом на карантин Всеволожске

Горожанин надел, пожалуй, самый необычный костюм для самоизоляции и превратил будничный «ритуал» в смешной поход [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Во Всеволожске динозавр вышел из карантина, чтобы выкинуть мусор. Фото: СОЦСЕТИВо Всеволожске динозавр вышел из карантина, чтобы выкинуть мусор. Фото: СОЦСЕТИ
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Каждый горожанин в Петербурге и Ленобласти справляется по-своему с режимом самоизоляции. Добавить смеха в скучные будни решил один из жителей Всеволожска, выкинув мусор крайне необычным способом. Для этого он надел костюм динозавра, у которого при движении довольно забавно качаются голова и хвост и мило перемещаются лапы.

Неизвестно, кем «динозавру» приходится очевидец, записавший его поход до мусорных контейнеров, но он успел зафиксировать весь маршрут древнего пресмыкающегося. Реакция мужчины на парковке бесподобна – он открыл дверь своего авто, но так и не зашел внутрь, поскольку недоуменно наблюдал за странной картиной. Пользователи соцсетей ожидаемо оценили ролик.

Ранее динозавров видели и на местной детской площадке. Фото: СОЦСЕТИ

Ранее динозавров видели и на местной детской площадке. Фото: СОЦСЕТИ

- Каждый защищается от коронавируса как может. Во Всеволожске, как ранее в Испании, мусор вынес динозавр, - пишет очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что ранее на одной из детских площадках Всеволожска заметили сразу двух динозавров, не побоявшихся выйти из дома в период пандемии.

Напомним, Всеволожск и еще 18 городов и сел Ленобласти закрыты на въезд и выезд. В них ввели пропускной режим из-за коронавируса. Выбраться из населенного пункта можно лишь по справке с работы, а войти – лишь с пропиской.

Забавное видео подарили соцсети. Фото: СОЦСЕТИ

Забавное видео подарили соцсети. Фото: СОЦСЕТИ

Динозавр выкинул мусор в Петербурге во время режима самоизоляции.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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