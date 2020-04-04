«Ничего необычного»: Динозавр выкинул мусор в закрытом на карантин Всеволожске

Каждый горожанин в Петербурге и Ленобласти справляется по-своему с режимом самоизоляции. Добавить смеха в скучные будни решил один из жителей Всеволожска, выкинув мусор крайне необычным способом. Для этого он надел костюм динозавра, у которого при движении довольно забавно качаются голова и хвост и мило перемещаются лапы.

Неизвестно, кем «динозавру» приходится очевидец, записавший его поход до мусорных контейнеров, но он успел зафиксировать весь маршрут древнего пресмыкающегося. Реакция мужчины на парковке бесподобна – он открыл дверь своего авто, но так и не зашел внутрь, поскольку недоуменно наблюдал за странной картиной. Пользователи соцсетей ожидаемо оценили ролик.

Ранее динозавров видели и на местной детской площадке. Фото: СОЦСЕТИ

- Каждый защищается от коронавируса как может. Во Всеволожске, как ранее в Испании, мусор вынес динозавр, - пишет очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что ранее на одной из детских площадках Всеволожска заметили сразу двух динозавров, не побоявшихся выйти из дома в период пандемии.

Напомним, Всеволожск и еще 18 городов и сел Ленобласти закрыты на въезд и выезд. В них ввели пропускной режим из-за коронавируса. Выбраться из населенного пункта можно лишь по справке с работы, а войти – лишь с пропиской.

Забавное видео подарили соцсети. Фото: СОЦСЕТИ