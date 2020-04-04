2020-04-04T22:52:06+03:00
Общество

Во благо правдивых новостей: Власти Петербурга разрешили продажу газет в режим самоизоляции

Глава комитета по печати Владимир Рябовол прокомментировал «Комсомолке» постановление о включении печатной прессы в список товаров первой необходимости
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный позволил торговать газетами во время режима самоизоляции, признав прессу товаром первой необходимости.Смольный позволил торговать газетами во время режима самоизоляции, признав прессу товаром первой необходимости.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге разрешили продавать газеты на время режима самоизоляции, сохраненного до конца апреля. Это произошло после того, как городские издатели «Комсомольской правды», «Делового Петербурга», «Российской газеты», «Коммерсанта», «АиФ», «Телесемь» и «Панорамы ТВ» обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой не допустить закрытия киосков, реализующих печатную периодику. В итоге глава города учел пожелания и подписал 3 апреля измененное постановление о мерах противодействия коронавирусу.

Теперь газеты официально признаны властями товаром первой необходимости. По словам председатель комитета по печати Петербурга Владимира Рябовола, это очень важный и своевременный шаг правительства в решении сложнейших вопросов поддержки экономики Северной столицы и информирования горожан в нелегкое время пандемии.

- Очень надеюсь, что сохранение возможностей для распространения, а также востребованность правдивой и объективной информации жителями Санкт-Петербурга, читателями «Комсомолки» позволят сохранить этот информационный ресурс даже в такой непростой для всех нас период, - отметил Владимир Рябовол.

В Смольном отметили, что получили обращение городского отделения Союза журналистов России по поводу иных мер поддержки печатной периодики. Их рассмотрят в скором времени. Оно и понятно, ведь многие издания не имеют возможности полноценно вести новую подписную компанию и терпят убытки от падения тиражей. Владимир Рябовол оценил вклад печатных СМИ в жизнь Петербурга в дни коронавируса и выразил уверенность, что общими усилиями удастся выйти из кризиса.

- Хочу пожелать всем печатным СМИ в городе в этот сложный период сохранить своего читателя, талантливые трудовые коллективы и, конечно, не растерять тот богатейший, многолетний опыт собственных традиций, накопленный за десятилетия творческой жизни! – выступил с напутствием глава комитета по печати Петербурга.

Добавим, что «Комсомолка» подробно разобрала многие другие поправки в обновленном постановлении губернатора, чтобы лучше понять, по каким правилам город будет жить до конца нерабочего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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