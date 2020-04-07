Уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в интернете возбудили в Ленобласти

Уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе в интернете возбудили в Ленинградской области. В этот раз поводом стали лживые сведения, в которых утверждалось, что на границе города Волхова стоят военные с бронетехникой. Все это подавалось как крайние меры для борьбы с распространением опасной инфекции. Снимки людей в форме и с оружием быстро разлетелись по соцсетям, что не могли не заметить следователи.

- Уголовное дело возбуждено не против конкретного лица, а по факту распространения ложной информации о мерах по обеспечению безопасности населения в связи с распространением коронавируса. Статья – 207.1 УК РФ. Информация о бронетехнике с оружием на границе Волхова не соответствует действительности, - прокомментировали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи считают, что эта ложь представляет угрозу жизни и безопасности жителей 47-го региона России. Сейчас сотрудники СК вовсю разыскивают автора фейка. Ему грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей, а также исправительные работы до 1 года или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее в Петербурге возбудили первое в России уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях. В сообщении утверждалось, что из поликлиники в городе Сестрорецке отпустили на все четыре стороны больного с опасной инфекцией. Однако активистка, опубликовавшая лживые сведения, проходит по делу только свидетелем.

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