2020-04-15T11:01:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года: установлен новый рекорд, заболели еще 130 человек

В Санкт-Петербурге поменялась статистика по новым случаям коронавируса, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составило 929 человек
Петр КИБЕР
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На 15 апреля в Петербурге обновилась статистика по заболевшим коронавирусом.На 15 апреля в Петербурге обновилась статистика по заболевшим коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Общероссийский Инфоцентр по мониторингу ситуации распространения коронавирусной инфекции привел свежие данные по числу заболевших. Так, подтверждены новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года. Их стало на 130 больше, а общее число больных достигло 929 человек.

- По состоянию на утро 15 апреля в России зафиксирована рекордная прибавка по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки подтверждено еще 3388 случаев, а общее число больных составило 24 490, - сообщает Инфоцентр.

Самое большое количество больных традиционно в Москве. Столичные медики подтвердили сразу 1774 случая коронавирусной инфекции. Всего в столице больны 14 776 человек.

Еще 2578 пациентов (+ 272 за сутки) - в Подмосковье.

В Санкт-Петербурге суточная прибавка числа заболевших составила сразу 130 человек. Это рекордный показатель. До этого два дня подряд фиксировалось по 121 пациенту с коронавирусом. То есть пока кривая заболеваний уверенно идет вверх и говорить о пике пандемии еще рано.

Сейчас в городе уже 929 зафиксированных случаев коронавируса. 95 из пациентов вылечились, а пятеро умерли.

В Смольном уже подсчитали, что пандемия, скорее всего, не отступит до начала июня 2020 года. А на пике распространения коронавирусной инфекции число заболевших может составить до 120 тысяч человек.

Также рекордную прибавку в 108 человек показала и Ленинградская область. Здесь одним из основных очагов коронавируса оказалось общежитие рабочих-мигрантов в Новосергиевке Всеволожского района, где уже заболели 35 человек. А общее число больных на 15 апреля св регионе составляет 298 пациентов. Это пятое место по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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