2020-04-15T01:03:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 апреля 2020 года: антирекорд самоизоляции и новое уголовное дело за фейк

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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К сожалению, в Санкт-Петербурге опять выросло количество зараженных коронавирусом.К сожалению, в Санкт-Петербурге опять выросло количество зараженных коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» продолжает активно следить за буднями города в ответственный период самоизоляции. Мы собрали последние новости о коронавирусе на утро 15 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, в городе вновь выявили опасную инфекцию у новых пациентов.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился еще у 121 пациента. Общее число зараженных теперь составляет 799 человек. За все время выздоровели уже 163 пациента. Смертей по-прежнему четыре. В Ленобласти опасную инфекцию выявили у еще 35 больных. Итого в регионе 190 человек, заболевших коронавирусом. Из этого числа вылечились пятеро. Смертей нет, - передает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне петербуржцы установили антирекорд индекса самоизоляции. Показатель спустился до отметки в 2,5 балла из возможных 5. Несмотря на снежную погоду, людей на улице было много. Наблюдая такую картину, сразу три комитета из Смольного получили право штрафовать нарушителей самоизоляции.

Очередное уголовное дело возбудили из-за фейка о коронавирусе в Северной столице. В группе «Омбудсмен полиции» во «Вконтакте» появилась публикация, в которой говорилось о массовом заражении коронавирусом курсантов петербургского института ФСБ. У владельца сообщества уже прошли обыски.

В Смольном подсчитали, что пандемия в городе, предположительно, не отступит вплоть до начала июня 2020 года. Власти подсчитали, что на пике распространения коронавируса количество заболевших может составлять от 45 до 120 тысяч человек. Затем ученые ИТМО наглядно спрогнозировали развитие распространения опасной инфекции в России. По полученным данным, пандемия может продлиться около 160 дней.

Уже больше 600 предпринимателей воспользовались поддержкой правительства Петербурга из-за коронавируса. Более того, в Смольном опубликовали перечень сфер бизнеса, которых освободят от арендной платы из-за убытков в период самоизоляции.

И, наконец, петербурженок, находящихся на последних сроках беременности, обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус. Соответствующие меры уже приняли в некоторых роддомах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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