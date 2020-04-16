«Старики испуганы»: В Вяземском доме престарелых, где произошла вспышка коронавируса, умерли два пенсионера

В доме-интернате для престарелых в Смоленской области, увы, ситуация лучше не становится. По данным на 15 апреля коронавирус подтвердился у 83 пенсионеров из 236. Напомним, есть информация, что заболевание в дом престарелых в городе Вязьма мог занести один из сотрудников. Когда стало известно о его диагнозе, интернат сразу же закрыли на карантин, часть людей увезли в больницу. И вот новые известия - за время вспышки вируса, по данным волонтеров, умерли два пенсионера.

- С 11 по 15 апреля умерли два человека, - сообщает глава фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. - Один c COVID-отрицательным анализом в ночь с 11 на 12 апреля. Пенсионер c COVID-положительным анализом в ночь с 14 на 15 апреля.

В оперштабе, тем временем, подтвердили смерть только одного пенсионера. Власти объясняют, что точная причина гибели пока неизвестна.

- Мужчина в возрасте 74 лет скончался в доме-интернате, - уточняют в оперштабе. - Да, у него подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию. Но стоит подчеркнуть, что отягчающими обстоятельствами летального исхода выступили сопутствующие, в том числе, хронические заболевания. Сейчас проводится экспертиза, причины летального исхода будут известны позднее. Однако предварительно можно сказать, что мужчина скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Еще до вспышки заболевания пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно.

Волонтеры помогают пенсионерам в интернате Фото: "Старость в радость"

После смерти пациента карантин ввели во всем городе Вязьма. Предпринимают все меры безопасности. Тем временем волонтеры отмечают, что в интернате обстановка все хуже и хуже.

- К ночи у 10 постояльцев поднялась температура, их пришлось госпитализировать, - делится с журналистом «КП» глава фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. - Для нас они не просто пациенты, а как родные люди. Мы видим, что они напуганы неразберихой последних дней, тем, что «вирус особенно опасен для стариков», тем, что рядом в интернате заболевают соседи. И мы слишком хорошо понимаем, что их ждет в больнице из-за недостаточного ухода, даже если болезнь будет протекать не тяжело.

Ситуация осложняется тем, что помимо коронавируса у пенсионеров есть и другие болезни, которые тоже требуют ухода и лечения. Некоторые из них страдают хроническими заболеваниями, в том числе – диабетом. Персоналу, который остался в составе трех санитарок и трех медиков, помогают 11 нянечек из фонда «Старость в радость». Недавно из другого медучреждения прибыли еще два врача и одна сестра.

В доме престарелых вспышка коронавируса Фото: Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов

- Известно, что из числа персонала госпитализированы 14 человек, - поясняет координатор фонда Александра Кузьмичева. - Ночуют там же в интернате. Оставшиеся медики и волонтеры разрываются между заботой о пожилых и дезинфекцией поверхностей

Сейчас у интерната поставили палатку-санпропускник. Привозят средства защиты, гораздо более серьезные, чем обычные маски и перчатки, которые привезли волонтеры сразу, когда вспыхнула инфекция.

- Мы все понимаем, что часть пожилых людей могут очень тяжело переносить болезнь, - вздыхает Елизавета Олескина. - Мы не властны отменить вирус, но мы обязаны хотя бы не усугублять муки, всеми силами стараться поддержать, окружить заботой, быть рядом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773581" frameborder="0"></iframe> В закрытом на карантин доме престарелых в Вязьме умер постоялец c коронавирусом.

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