Чиновники и эксперты рассказали, дезинфицируют ли в Петербурге парадные

Прошла неделя с тех пор, как в петербургские парадные пришла тотальная дезинфекция. О старте противовирусной уборки, которую управляющие организации должны проводить в жилых домах дважды в день, публично сообщал председатель Жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев. Как же организованы эти работы?

НЕ РЕЖЕ РАЗА В СУТКИ

Чистоту в парадных в современных реалиях поддерживают на основании Временного регламент по уборке помещений многоквартирных домов и внутриквартальных территорий, утвержденного Жилкомом.

– Организациям, содержащим многоквартирные дома, рекомендовано производить обработку ручек дверей, перил, поверхностей кнопок, почтовых ящиков, поверхностей первого этажа лестничных площадок, холлов и лифтовых кабин с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже одного раза в день, – сообщили «Комсомолке» в ведомстве.

Обеззараживать парадные положено растворами, рекомендованными Роспотребнадзором. «Управляшки» могут выбрать хлорактивные препараты (в концентрации не менее 0,5 процента), средства на основе дихлоратина (0,05 процента), натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (0,06 процента), кислородактивные средства (3 процента), четвертичные аммониевые соединения (0,5 процента), третичные амины (0,05 процента), полимерные производные гуанидина (0,2 процента).

После каждой обработки парадную советуют хорошенько проветрить. О предстоящей дезинфекции жителей должны информировать заранее. Остальные виды работ по содержанию общего домового имущества в чистоте должны проводить по обычному графику.

Расходы по дезинфекции парадных в Петербурге ложатся на плечи собственников: хоть работы по предупреждению распространения коронавируса и дополнительные, но проводят из «за счет платы, поступающей от населения за содержание жилого помещения».

– Тариф на содержание устанавливается на общем собрании собственников, – напоминают в комитете. – По решению собственников может устанавливаться более частая периодичность уборки и соответствующий ей тариф. Компенсации из бюджета для управляющих организаций не предусмотрена.

В РАМКАХ ТАРИФА

В Ленобласти чистоту в подъездах обеспечивают рекомендации Комитета государственного жилищного надзора.

– Согласно ним, необходимо обеспечить регулярную влажную уборку мест общего пользования в многоквартирных домах, представительств управляющих организаций и мест приема, помещений аварийно-диспетчерских служб и консьержей, – пояснили «Комсомолке» в Комитете жилищного надзора Ленобласти. – Она включает дезинфекцию дверных ручек поручней перил, панелей вызова домофонов, клавиш вызова лифта на этажах и панелей управления кабин лифтов.

Все поверхности в подъездах, которых касаются руками, обрабатывают рекомендованными Роспотребнадзором растворами – теми же, что в Петербурге. Отличие в том, кто за это платит.

– Затраты на уборку мест общего пользования увеличились в полтора раза от стоимости данных услуг, предусмотренных договором управления, – отмечают в ведомстве. – Несмотря на это, управляющие организации будут выполнять работы в рамках утвержденного тарифа. Какие-либо дополнительные платежи жителям выставляться не будут.

Впрочем, компенсации управляющим компаниям в Ленобласти тоже не предусматривали.

«УЖЕ ПОЗДНО»

Дезинфекция что парадных Петербурга, что подъездов Ленобласти на платежках никак не отразиться, уверены специалисты. Потому что на деле... дезинфекции практически нет. Даже хотя бы потому, что все документы о чистоте в парадных носят рекомендательный характер.

– Никаких указаний о дополнительных вливаниях со стороны бюджета нет, призывы проводить дезинфекцию подъездом и лестничных мест общего пользования финансово не подкреплены. И это объективно вызывает ответную реакцию: денег нет – выполнить работы нельзя, – объяснил «Комсомолке» председатель Совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин. – Соответственно, все эти мероприятия если и выполняются, то абсолютно формально. Свидетельство тому – множество роликов на «ЮТюбе».

По словам эксперта, получается, всерьез обеззараживают парадные только «специализированные организации», которые приезжают на адреса, где ввели карантин. А рядовую дезинфекцию в своих подъездах затевают лишь «отдельные энтузиасты». Причем юридически они делают это вразрез с решением собственников.

– Никаких решений собственников сейчас просто не получить, потому что невозможно провести собрание, – напоминает Евгений Пургин. – А так как собственники прекрасно понимают, что ситуация экстраординарная и что никаких дополнительных средств с них не потребуют, инициировать собрания никто даже не пытается. Если в редких случаях дезинфекция и проводится, то без расчета на дополнительную плату.

Кстати, ситуация в парадных города сложнее, чем в подъездах области: в 47 регионе «почти все управляющие компании частые, они работают на себя и свой имидж, а объемы работ при этом меньше».

– При этом провести дезинфекцию, как положено, своими силами ни одна управляющая компания не сможет: для этого нужны дополнительное оборудование, различная химия, защитные костюмы, – добавляет Пургин. – Ситуация с пандемией развивается, пик ожидают на майские праздники. Не думаю, что до тех пор что-то изменится. Уже поздно: документы по дезинфекции нужно было разработать и оперативно внедрить еще месяц назад.